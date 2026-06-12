Trực tiếp bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật mới nhất Canada 0 0 Bosnia & Herzegovina Trận Canada đấu với Bosnia & Herzegovina bắt đầu lúc 2h ngày 13/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Lực lượng, phong độ Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Đây mới là lần thứ hai đội tuyển này góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Đội bóng của huấn luyện viên Sergej Barbarez giành vé dự giải sau khi vượt qua Italy và Wales trên chấm luân lưu ở vòng play-off. Phong độ của Bosnia & Herzegovina trước trận ra quân không tệ. Đội bóng châu Âu bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng quan trọng ở vòng play-off. Hàng thủ cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi 6 trận gần đây không trận nào thủng lưới quá 1 bàn. Vấn đề đáng lo nhất của Bosnia & Herzegovina nằm ở hàng công. Edin Dzeko bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương vai. Nếu đội trưởng 40 tuổi không thể ra sân, Ermedin Demirovic và Semir Bazdar phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Haris Tabakovic cũng khó thi đấu vì vấn đề ở cổ chân.

Lực lượng, phong độ Canada Canada chưa thua trong năm 2026 và mang theo chuỗi 8 trận bất bại vào trận ra quân. Hàng thủ là điểm tựa quan trọng của Canada. Trong chuỗi 8 trận bất bại, đội bóng Bắc Mỹ có 6 trận giữ sạch lưới. Lối chơi của Canada dưới thời Jesse Marsch thiên về tốc độ, chuyển trạng thái nhanh và pressing mạnh. Với lợi thế sân nhà, họ có thể chủ động đẩy nhịp trận đấu lên cao. Jonathan David là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này đang ở rất gần cột mốc 40 bàn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Canada nhiều khả năng không có lực lượng mạnh nhất. Alphonso Davies bỏ ngỏ khả năng ra sân vì đau gân kheo, Moise Bombito cũng khó góp mặt, còn Marcelo Flores vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước.