Mỹ tấn công, 3 thuỷ thủ Ấn Độ chết thảm: Ấn Độ triệu tập phản đối ngoại giao

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ liên quan đến vai trò của nước này trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại chở thủy thủ Ấn Độ tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Bộ này lên án “các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng hải quân Mỹ nhằm vào các tàu thương mại có thủy thủ người Ấn Độ ở Vịnh Oman, dẫn đến cái chết bi thảm và hoàn toàn có thể tránh được của ba công dân Ấn Độ”.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin rằng ba thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào ít nhất ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz trong tuần này.

Tuyên bố của bộ cho biết phía Ấn Độ đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với hoạt động vận tải hàng hải dân sự”.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã “chuyển hướng 136 tàu và vô hiệu hóa 9 tàu để bảo đảm việc tuân thủ” lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Washington.

CENTCOM viết trên mạng xã hội X: “Các tàu chiến của Hải quân Mỹ và các phương tiện không quân vẫn tiếp tục tuần tra tại các vùng biển trong khu vực để thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran".

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai sẽ được giải quyết như “một vấn đề khu vực thông qua đối thoại và quá trình ra quyết định chung giữa Tehran và Oman”.

IRNA cũng cho biết, theo bản ghi nhớ (MoU), Mỹ cam kết sẽ không gia tăng lực lượng vũ trang của mình trong khu vực và không áp đặt các lệnh trừng phạt mới trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo Oman không được can dự cùng Iran vào vấn đề kiểm soát eo biển này, tuyên bố rằng Muscat “sẽ phải hành xử giống như mọi nước khác, nếu không chúng tôi sẽ phải đánh sập họ”.