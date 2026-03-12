Từ mái chùa đến giáo đường: Đồng bào các tôn giáo chung nhịp hướng về ngày hội non sông

(VTC News) -

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Cùng với các tầng lớp cử tri trong xã hội, nhiều cộng đồng tôn giáo trên cả nước cũng đang hướng sự quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng này.

Không chỉ tham gia với tư cách cử tri, trong danh sách ứng cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ này còn có nhiều chức sắc, chức việc tôn giáo. Sự hiện diện của họ phản ánh sự tham gia ngày càng rộng rãi của các tầng lớp xã hội vào đời sống chính trị của đất nước.

Đạo và đời trong nhịp chuẩn bị bầu cử

Trong bức tranh chung ấy, cộng đồng Cao Đài là một lát cắt cho thấy rõ sự gắn kết giữa đời sống tôn giáo và trách nhiệm công dân.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử tổ chức tại trụ sở Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Hà Nội.

Những ngày này, tại trụ sở Hội thánh Cao Đài Tây Ninh ở Hà Nội, sau giờ lễ, nhiều tín đồ thường nán lại trong khuôn viên thánh thất. Những câu chuyện đời thường vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng nay, một chủ đề được nhắc đến nhiều hơn cả là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Trong hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử do Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tại đây, các chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài đã cùng lắng nghe những nội dung cốt lõi của Luật Bầu cử.

Những hàng ghế được xếp ngay ngắn, phía trên treo biểu ngữ tuyên truyền về cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong hội trường ấy, Luật Bầu cử được phổ biến kỹ lưỡng gồm: Tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình hiệp thương, lập danh sách cử tri và các bước tổ chức bầu cử theo quy định pháp luật...

Nhưng điều khiến hội nghị trở nên sinh động lại nằm ở phần trao đổi sau đó.

Một chức việc đứng lên hỏi về việc tổ chức bỏ phiếu đối với cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn. Một tín đồ khác quan tâm đến trường hợp người lao động làm việc xa nơi cư trú có thể thực hiện quyền bầu cử ra sao.

Tín đồ Hội thánh Cao Đài Tây Ninh lắng nghe những nội dung cốt lõi của Luật Bầu cử.

Những câu hỏi rất cụ thể ấy cho thấy với nhiều tín đồ, bầu cử không phải là một khái niệm xa vời, mà là một quyền lợi gắn liền với đời sống của chính họ.

Ông Phan Vũ - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cho rằng, sự quan tâm ấy phản ánh tinh thần trách nhiệm công dân ngày càng rõ nét trong cộng đồng tôn giáo.

“Các chức sắc, chức việc tôn giáo có uy tín lớn trong cộng đồng. Khi họ hiểu rõ quy định của pháp luật và tuyên truyền lại cho tín đồ, điều đó sẽ giúp cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân", ông Phan Vũ nói.

Trong cộng đồng Cao Đài dịp này, một cái tên được nhiều người nhắc tới là Giáo sư Thượng Sang Thanh (Nguyễn Văn Sang) - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Với nhiều tín đồ, việc một chức sắc của Hội thánh tham gia ứng cử đại biểu dân cử là điều khiến họ vừa tự hào, vừa kỳ vọng.

Trong chương trình hành động của mình, Giáo sư Thượng Sang Thanh không bắt đầu bằng những mục tiêu lớn lao. Ông nói về những vấn đề rất gần gũi với đời sống của các cộng đồng tôn giáo.

Theo ông, các tôn giáo đều có điểm chung là hướng con người tới những giá trị đạo đức tốt đẹp: Lòng nhân ái, sự vị tha, tinh thần hướng thiện.

“Nếu những giá trị ấy được lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, đó sẽ là một nền tảng rất quan trọng để xây dựng một xã hội văn minh và bền vững", ông nói.

Giáo sư Thượng Sang Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Một trong những đề xuất của ông là phát triển các mô hình “cơ sở tôn giáo xanh”. Theo đó, nhiều cơ sở tôn giáo vốn đã là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Nếu gắn thêm các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ người nghèo, chăm sóc người yếu thế… thì sức lan tỏa sẽ rất lớn.

“Những việc nhỏ như giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, trồng cây xanh trong khuôn viên thánh thất hay chùa chiền… nếu được thực hiện thường xuyên, sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng", ông nói.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc: “Các tín đồ tôn giáo trước hết là công dân của đất nước. Khi họ thực hiện tốt giáo lý của mình, đồng thời tuân thủ pháp luật và tích cực đóng góp cho xã hội, thì đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa ‘đạo’ và ‘đời”.

Những chia sẻ ấy nhận được nhiều sự đồng tình của các tín đồ tham dự hội nghị.

Hướng về ngày hội toàn dân

Không chỉ trong cộng đồng Cao Đài, ở nhiều địa phương khác, các cộng đồng tôn giáo cũng đang hướng sự quan tâm tới kỳ bầu cử sắp tới.

Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức tại An Giang.

Tại An Giang - địa phương có đời sống tôn giáo phong phú, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự hội nghị có đại diện của nhiều tổ chức tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo (Islam)…

Trong hội trường, nhiều chức sắc, chức việc chăm chú lắng nghe và ghi chép khi các chuyên gia pháp luật phân tích các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Sau hội nghị, khi trò chuyện với một số tín đồ, điều dễ nhận thấy là nhiều người nhìn kỳ bầu cử không chỉ từ góc độ thủ tục hành chính, mà còn từ góc độ trách nhiệm xã hội.

Ông Giuse Phạm Văn Hòa, giáo dân Công giáo tại An Giang chia sẻ, mỗi kỳ bầu cử đều khiến ông suy nghĩ khá nhiều.

“Có người nghĩ đi bầu chỉ là một thủ tục, nhưng tôi không nghĩ vậy. Khi mình cầm lá phiếu, nghĩa là mình đang lựa chọn người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình và của cộng đồng", ông nói.

Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn - Chủ tịch ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tại TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo Phận Phú Cường) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo ông, trong đời sống Công giáo, việc cầu nguyện cho đất nước và xã hội luôn được nhắc đến: “Là giáo dân, chúng tôi luôn cầu nguyện cho đất nước được bình an và phát triển, nhưng bên cạnh lời cầu nguyện, mỗi người cũng cần có hành động cụ thể. Lá phiếu chính là một trong những hành động đó".

Ở một ngôi chùa tại Đồng Nai, sư cô Thích nữ Diệu Tâm lại nhìn kỳ bầu cử từ góc độ của một người tu hành.

“Người Phật tử không sống tách rời xã hội. Chúng ta sống trong xã hội thì cũng phải quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Đức Phật dạy con người sống tỉnh thức. Với tôi, đi bầu cử cũng là một cách thực hành sự tỉnh thức đó, phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn", sư cô nói.

Theo sư cô, lá phiếu của mỗi cử tri tuy nhỏ bé nhưng nếu được sử dụng với sự suy nghĩ nghiêm túc thì có thể góp phần tạo nên những quyết định quan trọng cho đất nước.

Trong cộng đồng Cao Đài tại Tây Ninh, ông Cao Văn Minh, một tín đồ nhiều năm gắn bó với thánh thất địa phương nói, ngày bầu cử luôn mang lại cho ông cảm giác rất đặc biệt.

“Ngày bầu cử, khi mọi người trong khu phố cùng đi đến điểm bỏ phiếu, tôi luôn cảm thấy đó là một ngày rất ý nghĩa", ông nói.

Theo ông, trong đời sống của người tín đồ Cao Đài, khái niệm “tốt đời, đẹp đạo” luôn được nhắc tới. Đi bầu cử chính là một phần của "tốt đời". Khi mình quan tâm tới việc đất nước sẽ được dẫn dắt bởi những ai, tức là mình đang quan tâm tới tương lai chung của xã hội.

Ni cô cùng các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Thạnh, TP.HCM.

Việt Nam là quốc gia có đời sống tôn giáo phong phú với hàng chục triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Trong nhiều năm qua, các tổ chức tôn giáo không chỉ duy trì hoạt động tín ngưỡng mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như từ thiện, bảo vệ môi trường, chăm lo cho người yếu thế.

Sự tham gia tích cực của các cộng đồng tôn giáo vào đời sống xã hội, trong đó có các kỳ bầu cử, cho thấy đời sống tôn giáo đang gắn bó ngày càng chặt chẽ với đời sống của đất nước.

Chính vì thế, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mọi tầng lớp Nhân dân - bất kể nghề nghiệp, địa vị hay tôn giáo, cùng thể hiện quyền làm chủ của mình.

Từ những mái chùa thanh tịnh, những thánh thất trang nghiêm hay những giáo đường cổ kính, niềm tin của các tín đồ hôm nay không chỉ hướng về đời sống tâm linh. Điều đó còn được gửi gắm vào lá phiếu của mỗi cử tri - biểu hiện giản dị nhưng sâu sắc của tinh thần công dân và sự đồng thuận xã hội trong ngày hội lớn của toàn dân.