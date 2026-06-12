Sau Mexico, khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ và Canada có gì đặc biệt?

Tại Mỹ và Canada, điểm nhấn lớn nhất không nằm ở nghi thức khai mạc truyền thống, mà chính là những "đại nhạc hội sân cỏ" – nơi bóng đá hòa quyện cùng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong nhiều năm qua, FIFA đã cố gắng biến lễ khai mạc các giải đấu lớn thành những sự kiện giải trí mang tầm toàn cầu chứ không chỉ đơn thuần là màn giới thiệu giải đấu

Mỹ: Los Angeles và bữa tiệc âm nhạc toàn cầu

Tại Los Angeles, lễ khai hội World Cup được xây dựng như một đại nhạc hội mang tầm quốc tế, nơi các thể loại âm nhạc giao thoa trong cùng một sân khấu.

Danh sách nghệ sĩ tham gia cho thấy rõ định hướng toàn cầu hóa của sự kiện. Những cái tên như Katy Perry, Future, Anitta, Lisa (Blackpink), Rema và Tyla mang đến sự kết hợp giữa pop, hip-hop, Afrobeat và Latin pop. Đây không chỉ là các nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn là những đại diện tiêu biểu cho xu hướng âm nhạc toàn cầu hóa trong thập kỷ gần đây.

Katy Perry vốn nổi tiếng với những màn trình diễn sân khấu quy mô lớn, sử dụng công nghệ hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng và dàn dựng hoành tráng.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên một bức tranh đa sắc, phản ánh đúng tinh thần của World Cup: kết nối thế giới thông qua cảm xúc chung.

Sân khấu tại Mỹ được thiết kế theo phong cách "stadium festival", nơi khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn trở thành một phần của màn trình diễn. Hệ thống ánh sáng LED khổng lồ, hiệu ứng 3D mapping và công nghệ âm thanh vòm được tích hợp để biến toàn bộ sân vận động thành một không gian nghệ thuật sống động.

Không khí của lễ khai hội tại Mỹ vì thế không khác gì một lễ hội âm nhạc mùa hè quy mô toàn cầu, nơi ranh giới giữa khán đài và sân khấu gần như bị xóa nhòa.

Canada: Toronto và bản hòa âm của cảm xúc

Nếu Mỹ mang đến sự bùng nổ hiện đại, thì Canada lại chọn hướng tiếp cận giàu cảm xúc và bản sắc hơn trong lễ khai hội tại Toronto.

Trung tâm của đêm diễn là Michael Bublé, nghệ sĩ gắn liền với dòng nhạc jazz và pop cổ điển, mang đến màu sắc ấm áp và tinh tế. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Canada nổi bật như Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, cùng các nghệ sĩ trẻ đại diện cho thế hệ âm nhạc mới.

Alanis Morissette là biểu tượng rock của nhiều thế hệ.

Điểm đặc biệt trong chương trình tại Canada là sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố kể chuyện. Các tiết mục được xây dựng như những "chương" cảm xúc, dẫn dắt khán giả qua hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Mỹ.

Không gian sân khấu tại Toronto cũng được thiết kế theo hướng mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và công nghệ trình chiếu nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi hơn so với sự hoành tráng của Mỹ. Điều này giúp chương trình mang màu sắc lễ hội cộng đồng, thay vì chỉ là một đại nhạc hội đơn thuần.

Khi bóng đá trở thành lễ hội toàn cầu

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 tại Mỹ và Canada chính là cách FIFA biến bóng đá thành một trải nghiệm giải trí toàn diện.

Thay vì chỉ tập trung vào nghi thức khai mạc truyền thống, các sân vận động được "biến hình" thành những không gian biểu diễn đa chức năng. Người hâm mộ không chỉ đến để xem bóng đá, mà còn để tham gia vào một lễ hội kéo dài nhiều giờ với âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật.

Danh ca Italy Andrea Bocelli trình diễn trong đêm khai mạc World Cup 2026 ở Mexico.

Các màn trình diễn được xây dựng theo phong cách festival hiện đại, nơi mỗi nghệ sĩ không chỉ biểu diễn một ca khúc, mà còn tham gia vào tổng thể câu chuyện sân khấu. Điều này giúp tạo ra sự liền mạch giữa các tiết mục, thay vì cảm giác rời rạc như các concert thông thường.

Bên cạnh âm nhạc, yếu tố thị giác cũng được đẩy lên mức cao nhất. Hệ thống LED bao phủ toàn bộ sân vận động, kết hợp cùng drone light show và hiệu ứng pháo sáng đồng bộ, tạo nên những khung cảnh mang tính biểu tượng.

Sự giao thoa văn hóa trong từng tiết mục

Điểm đặc biệt của các lễ khai hội tại Mỹ và Canada nằm ở sự giao thoa văn hóa rõ nét trong từng tiết mục biểu diễn.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ nhiều khu vực như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á không chỉ mang tính giải trí, mà còn phản ánh xu hướng âm nhạc toàn cầu hiện đại.

Những màn kết hợp giữa pop phương Tây, Afrobeat, Latin pop và K-pop tạo nên một không gian âm nhạc không biên giới. Trong ảnh: Lisa của Blackpink.

Những màn kết hợp giữa pop phương Tây, Afrobeat, Latin pop và K-pop tạo nên một không gian âm nhạc không biên giới. Đây cũng là lần hiếm hoi một sự kiện thể thao có quy mô lớn đưa yếu tố đa văn hóa vào trung tâm của chương trình khai mạc.

Điều này giúp World Cup 2026 không chỉ là nơi tranh tài của các đội bóng, mà còn là nơi giao thoa của các nền văn hóa âm nhạc trên toàn thế giới.

World Cup 2026: Khi thể thao và giải trí hòa làm một

Một trong những mục tiêu lớn của FIFA trong kỳ World Cup lần này là nâng trải nghiệm khán giả lên một tầm cao mới.

Tại Mỹ và Canada, khán giả không chỉ là người xem mà trở thành một phần của chương trình. Các khu vực khán đài được thiết kế tương tác, cho phép người hâm mộ tham gia vào hiệu ứng ánh sáng, đồng bộ với âm nhạc và màn trình diễn trên sân khấu.

Một điểm mới đáng chú ý là FIFA đang hướng đến mô hình "fan-centric", tức lấy trải nghiệm người hâm mộ làm trung tâm.

Ngoài ra, các hoạt động bên lề như khu trải nghiệm bóng đá, khu văn hóa ẩm thực và không gian nghệ thuật đường phố cũng góp phần biến mỗi sân vận động thành một "lễ hội thu nhỏ".

World Cup 2026 đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách tổ chức một giải đấu thể thao lớn. Không chỉ còn là nơi thi đấu, World Cup đang trở thành một nền tảng giải trí toàn cầu, nơi âm nhạc, công nghệ và thể thao hòa quyện.

Mỹ và Canada, với cách tiếp cận khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, đang góp phần định hình lại khái niệm về lễ khai mạc World Cup. Một bên là sự bùng nổ của đại nhạc hội hiện đại, một bên là chiều sâu cảm xúc và bản sắc văn hóa.

FIFA đang định vị World Cup như một sự kiện văn hóa đại chúng toàn cầu.

Điểm chung của cả hai là đều hướng đến việc tạo ra trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ, nơi bóng đá không chỉ được xem mà còn được "sống" trong một không gian lễ hội đa giác quan.