Đề Văn 2026 tranh cãi về Steve Jobs: Đề thi mở, cách chấm có mở?

(VTC News) -

Tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đại diện nhiều cơ quan báo chí đặt ra thắc mắc về công tác và phương pháp chấm thi môn Ngữ văn, nhất là khi đề thi môn này xuất hiện nhiều tranh cãi xoay quanh việc dùng ngữ liệu có nhắc đến Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk ở câu 1 phần Viết. Nhiều ý kiến băn khoăn, liệu với một đề thi mở, cách chấm thi có mở?

Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng Ban Đề thi tốt nghiệp THPT 2026, năm nay lần đầu tiênmôn Ngữ văn áp dụng phương pháp "rubric" (còn gọi là phương pháp Thang tiêu chí).

Theo đó, bài làm của thí sinh được đánh giá dựa trên hệ thống một bộ tiêu chí định sẵn, chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ hoàn thành với mô tả cụ thể cho từng mức nhằm đảm bảo khách quan, công bằng. Phương pháp này giúp giảm yếu tố chủ quan của người chấm.

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn phương pháp chấm rubric trên phạm vi toàn quốc để giáo viên nắm được cách triển khai, hướng tới sự thống nhất trong quá trình chấm thi.

Theo trang nghiệp vụ sư phạm của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, rubric là bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá và các mức độ đạt được của từng tiêu chí đó về quá trình hoạt động hoặc sản phẩm học tập của học sinh. Rubric bao gồm hai yếu tố cơ bản: các tiêu chí đánh giá và các mức độ đạt được của từng tiêu chí, trong đó các mức độ thường được thể hiện dưới dạng thang mô tả hoặc kết hợp giữa thang số và thang mô tả để mô tả một cách chi tiết các mức độ thực hiện nhiệm vụ của người học.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại họp báo.

Thông tin thêm, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết Bộ GD&ĐT dự kiến công bố đáp án chính thức các môn thi khoảng 7 ngày sau khi thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên.

Về việc bảo đảm công bằng trong chấm thi tự luận, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định Bộ sẽ giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng chấm lỏng hoặc chấm chặt giữa các địa phương.

“Nếu địa phương nào có bất thường về phổ điểm, nhiều điểm quá cao hoặc quá thấp, Bộ sẽ kiểm tra lại. Chúng tôi có thể thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại bất kỳ hội đồng chấm thi nào để bảo đảm khách quan, công bằng nhất có thể”, Thứ trưởng nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Kỳ thi diễn ra trong 3 buổi với 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.