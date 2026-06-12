Facebook sập trên diện rộng

(VTC News) -

Tối 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam phản ánh không thể truy cập Facebook và Messenger. Sự cố xảy ra đồng thời trên ứng dụng di động, phiên bản web và một số tính năng đăng nhập của nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Giao diện Facebook hiển thị lỗi khi truy cập và thông báo đang sửa chữa. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố trực tuyến Downdetector, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến Facebook tăng đột biến vào khoảng gần 21h theo giờ Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ghi nhận hơn 40.000 báo cáo từ người dùng, cho thấy đây là một sự cố trên diện rộng chứ không phải lỗi cục bộ tại một khu vực riêng lẻ.

Các báo cáo cho thấy nhiều người dùng gặp tình trạng ứng dụng Facebook không thể tải bảng tin, nội dung hiển thị chậm hoặc xuất hiện thông báo lỗi. Trong khi đó, Messenger cũng gặp hiện tượng không gửi được tin nhắn hoặc mất kết nối với máy chủ.

Lượng báo cáo trang Facebook gặp lỗi tăng đột biến. (Ảnh chụp múi giờ GMT +8)

Thống kê từ Downdetector cho thấy khoảng 54% phản ánh liên quan đến ứng dụng Facebook, 24% liên quan đến quá trình đăng nhập tài khoản và 14% xuất phát từ phiên bản website. Điều này cho thấy sự cố ảnh hưởng đồng thời đến nhiều dịch vụ và nền tảng truy cập khác nhau.

Sự cố được cho là ảnh hưởng diện rộng tới nhiều người dùng trên toàn cầu với các nền tảng của Meta gồm Facebook, Instagram, Messenger.

Khảo sát của Daily Mail (Vương quốc Anh) cho thấy trên iPhone, bảng tin Instagram vẫn có thể hiển thị nhưng người dùng không gửi được tin nhắn trực tiếp, trong khi tính năng Stories không tải được nội dung. Trên phiên bản web, nền tảng hiển thị thông báo: "Xin lỗi, trang này hiện không khả dụng".

Sự cố nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận trên mạng xã hội X (Twitter). Nhiều người dùng cho biết họ không thể đăng nhập hoặc sử dụng các tính năng thông thường của Instagram.

Một số người dùng cho biết họ bị đăng xuất khỏi Messenger và không thể đăng nhập trở lại do xuất hiện thông báo lỗi. Nhiều người khác cũng đặt câu hỏi liệu Facebook đang gặp sự cố hay tài khoản của họ đã bị xâm nhập.

Hiện Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân gây ra tình trạng gián đoạn dịch vụ.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, phần lớn sự cố trên các nền tảng mạng xã hội quy mô lớn thường bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình cấu hình hệ thống.

Ông Toby Murray, Phó Giáo sư An ninh mạng tại Đại học Melbourne, từng nhận định rằng các nền tảng internet lớn được xây dựng với độ tin cậy rất cao nhờ hệ thống máy chủ phân tán và mạng lưới phân phối nội dung (CDN). Nhờ đó, khi một máy chủ gặp sự cố, các máy chủ khác có thể thay thế để duy trì hoạt động của dịch vụ.

Tuy nhiên, việc Facebook và Instagram cùng lúc gặp lỗi trên phạm vi rộng cho thấy sự cố có thể đã xảy ra tại một thành phần hạ tầng quan trọng của Meta, nơi chưa được dự phòng hoặc nhân bản đầy đủ.