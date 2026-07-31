Bộ Y tế: Trẻ 1-5 tuổi cần vận động 180 phút/ngày, hạn chế tối đa xem điện thoại

(VTC News) -

Theo hướng dẫn, với trẻ em dưới 1 tuổi cần vận động 30 phút/ngày, với các hoạt động như nằm sấp, bò, tập đi.

Trẻ từ 1 đến dưới 3 tuổi cần được vận động càng nhiều càng tốt, với thời gian tối thiểu 180 phút mỗi ngày. Các hoạt động nên được phân bổ đều trong ngày, kết hợp vui chơi trong nhà và ngoài trời với nhiều mức cường độ khác nhau.

Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích trẻ 1 tuổi giải trí bằng tivi hoặc điện thoại; trẻ từ 2 đến dưới 3 tuổi chỉ nên tiếp xúc màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt.

Trẻ dưới 5 tuổi nên vận động ít nhất 180 phút, xem điện thoại 1 giờ/ngày, theo khuyến nghị của Bộ Y tế. (Ảnh minh họa)

Đối với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, thời gian vận động tối thiểu vẫn là 180 phút/ngày, trong đó cần có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực cường độ vừa hoặc mạnh. Trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động như đi bộ, chạy, bơi, nhảy dây, đạp xe ba bánh, chơi trò chơi vận động, ném bắt bóng hoặc thể dục dụng cụ.

Bộ Y tế cũng lưu ý không nên để trẻ ngồi lâu trên xe đẩy hoặc ghế cố định, đồng thời hạn chế thời gian giải trí với màn hình, điện thoại, không quá 1 giờ/ngày (càng ít càng tốt) thay bằng đọc sách, nghe kể chuyện và vui chơi cùng cha mẹ.

Với trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực ít nhất 60 phút mỗi ngày trong cả tuần với cường độ vừa và mạnh. Trong đó, tối thiểu 3 ngày mỗi tuần nên thực hiện các hoạt động cường độ mạnh nhằm tăng cường sức khỏe cơ và xương.

Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, nhảy dây, bơi lội hoặc tham gia các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông; đồng thời khuyến khích học sinh đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường khi điều kiện cho phép, tăng cường các hoạt động ngoài trời và hoạt động tập thể để phát triển thể chất cũng như kỹ năng giao tiếp xã hội.

Bộ Y tế lưu ý trong quá trình vận động, nếu trẻ có biểu hiện mệt nhiều, khó thở, hoa mắt, chóng mặt hoặc đau ngực cần dừng tập để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Với trẻ nhỏ, mọi hoạt động vui chơi, tập luyện cần có người lớn giám sát và được thực hiện trong môi trường an toàn để hạn chế nguy cơ tai nạn, chấn thương.