Từ thói quen 'chỉ xem điện thoại một chút', trẻ phải điều trị tâm lý

(VTC News) -

Bệnh nhi 13 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng chán ăn, mất ngủ, không chịu đến trường. Khi được hỏi, bé liên tục nói "bị bắt nạt online trên mạng xã hội".

Theo chia sẻ từ gia đình, ở nhà bé thường xuyên sử dụng điện thoại để chơi game và xem các chương trình trên mạng xã hội.

Ban đầu, cha mẹ chỉ cho bé chơi giải trí những lúc rảnh rỗi. Lâu dần, bé bắt đầu nghiện điện thoại, không có điện thoại thì không chịu ăn uống và đến trường. Gia đình đã thử nhiều biện pháp cấm cản, khuyên ngăn nhưng không khắc phục được.

Thường xuyên dùng điện thoại có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường với trẻ. (Ảnh minh họa)

Tại Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng – Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi ngày đều có nhiều trẻ đến thăm khám vì gặp vấn đề về tâm lý. Ba nhóm bệnh thường gặp nhất là chậm nói, rối loạn tâm lý và hội chứng Tic. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu của những rối loạn này xuất phát từ việc trẻ sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử quá nhiều.

Bác sĩ Trần Quang Huy – Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng, Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, cho biết: "Tình trạng nghiện điện thoại đang ở mức báo động ở độ tuổi thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Cả ngày sống trong thế giới ảo khiến các bạn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, lúc nào cũng tưởng tượng mình đang ở trong thế giới ảo. Khi xem được các thông tin tiêu cực trên đó, các bạn cũng sẽ tiêu cực theo. Từ đó mà bỏ bê ăn uống, học tập, thậm chí là học theo các hành động bạo lực ở trên mạng”.

Nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan khi cho trẻ sử dụng điện thoại, khiến thời gian tiếp xúc mỗi ngày kéo dài hoặc không kiểm soát được nội dung trẻ xem, trong đó có nhiều nội dung thiếu lành mạnh. Với trẻ phát triển bình thường, việc lạm dụng điện thoại có thể dẫn đến rối loạn ngôn ngữ, chậm nói; còn với trẻ tự kỷ, tác động này càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến quá trình trị liệu và hòa nhập.

“Khi trẻ lướt đến 1 ứng dụng hay 1 chương trình khiến trẻ cảm thấy vui vẻ, thoả mãn thì cơ thể sẽ tiết ra hormone dopamine. Khi điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần, cơ thể liên tục tiết ra hormone dopamine sẽ dẫn đến tình trạng mất chú ý. Lúc này trẻ sẽ không thể tập trung để học tập hay làm bất cứ việc gì khác. Thậm chí, chỉ “dán mắt” vào điện thoại lâu hơn 1 tiếng/ngày lâu dần cũng rất dễ mắc bệnh Tic”, BS Huy thông tin.

Với những trẻ gặp vấn đề về tâm lý, ngoài việc dùng thuốc để ổn định tinh thần, các em còn được kết hợp điều trị bằng tâm lý trị liệu và vật lý trị liệu. Tuy nhiên, đây là quá trình phức tạp, đòi hỏi thời gian dài cùng sự kiên trì của bác sĩ, bệnh nhân và gia đình.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hạn chế tối đa việc cho trẻ sử dụng điện thoại. Trong trường hợp trẻ khóc lóc, ăn vạ, nếu cha mẹ thiếu kiên nhẫn hoặc vội vàng dỗ dành, chiều theo yêu cầu của con mà không hướng dẫn trẻ cách kiểm soát cảm xúc, sẽ vô tình khiến trẻ hình thành thói quen phản ứng tiêu cực, lệ thuộc và dễ gặp rối loạn tâm lý trong quá trình phát triển.