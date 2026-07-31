Khởi tố 4 cán bộ trung tâm giáo dục ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 31/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Sông Cầu trong giai đoạn 2023 - 2025.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 4 bị can gồm: Võ Thanh Bình (SN 1967), Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu; Nguyễn Phi Long (SN 1968), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên, nguyên Giám đốc Trung tâm; Huỳnh Tấn Anh (SN 1975), Phó Giám đốc Trung tâm và Ngô Hải Cường (SN 1983), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm.

Công an Đắk Lắk làm việc với ông Võ Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu (ảnh: CACC)

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phòng PA03 phát hiện Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu có nhiều sai phạm trong hoạt động giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đối với hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT trong các năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, Trung tâm bị xác định thu học phí vượt mức quy định của HĐND tỉnh đối với 188 học viên thuộc 6 lớp, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm còn tự thành lập “Ban quản lý” các lớp học không đúng quy định và sử dụng một phần tiền học phí thu được để chi cho các thành viên của ban này.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm ký hợp đồng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sông Cầu (cũ) tổ chức 13 lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho 257 lao động nông thôn, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, hai nghề được đào tạo là mây tre đan và chăn nuôi - thú y không có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm. Quá trình đào tạo cũng được xác định có nhiều sai phạm như tự mở ngành khi chưa đủ điều kiện, không giảng dạy đủ thời lượng, không thực hiện đúng quy định về kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp đối với các lớp chăn nuôi - thú y.

Sau khi thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.