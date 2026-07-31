Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công

Một phần kết cấu dầm, sàn mái nhà thi đấu 25 tỷ đồng, 1.000 chỗ ngồi tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) bị nứt gãy một phần kết cấu dầm sàn mái khi đang thi công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo phá huỷ thành công 3 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại căn cứ do Mỹ điều hành ở Jordan.

Không phải mọi người lao động đều phải tham gia BHXH bắt buộc, pháp luật quy định một số trường hợp không thuộc diện tham gia, gồm lao động Việt Nam và nước ngoài.

Kể chuyện mình boa tiền cho shipper giao gấp chế phẩm cứu mạng thân nhân, khách hàng không ngờ bị mình bị bạo lực mạng dữ dội, cho đến khi tài xế lên tiếng bảo vệ.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, tốc độ gió vùng tâm siêu bão Dolphin được dự báo lên tới 115kts , vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương với siêu bão Sinlaku.

Vụ phóng tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ tại Jordan được nhiều chuyên gia xem là thông điệp cứng rắn từ Tehran trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp diễn.

Theo chuyên gia, việc Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi những cách làm truyền thống trước đây.

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026), sáng 31/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ thượng cờ ASEAN.

Chính quyền ông Trump đang xem xét áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp các Trường Đại học tại Mỹ.

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 31/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về liên minh phòng thủ, tuyên bố về Gaza, mạng xã hội châu Âu và kế hoạch không kích Iran.

KAI Việt Nam không ngừng phát triển các dòng sản phẩm cửa chống cháy, cửa nhôm kính, đáp ứng nhu cầu của nhiều công trình từ dân dụng đến thương mại.

HDBank gia nhập nhóm ngân hàng quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế vượt 13.200 tỷ đồng với ROE đạt 25,4% thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

VNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 467 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng hơn 30 lần so với mức 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Có những thứ càng cố đuổi theo lại càng xa tầm với, và câu đố "Bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp, đó là gì?" là một thử thách như vậy.