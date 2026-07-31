Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ bên phá Tam Giang
Khởi công từ năm 2009 với vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng nhưng đến nay dự án Vinconstec - Huế vẫn bỏ hoang, Thanh tra TP Huế cũng vừa kết luận dự án có nhiều sai phạm.
Vấn đề ở xã: Cán bộ ôm đồm việc, thiếu chuyên môn hoá
Tình trạng cán bộ cấp xã ôm đồm và thiếu chuyên môn hóa xuất phát từ khối lượng công việc lớn, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nhưng biên chế và nguồn lực còn hạn chế.
Hơn 8,5 triệu lượt khách đi xe buýt trong tháng đầu tiên TP.HCM miễn vé
Chỉ tính trong tháng đầu tiên TP.HCM triển khai miễn phí vé xe buýt, tổng lượng khách đã đạt khoảng hơn 8,5 triệu lượt.
Cận cảnh nhà thi đấu ở Đắk Lắk nứt gãy một phần khi đang thi công
Một phần kết cấu dầm, sàn mái nhà thi đấu 25 tỷ đồng, 1.000 chỗ ngồi tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) bị nứt gãy một phần kết cấu dầm sàn mái khi đang thi công.
Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa phá huỷ 3 tiêm kích F-35 của Mỹ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo phá huỷ thành công 3 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại căn cứ do Mỹ điều hành ở Jordan.
Những trường hợp người lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc
Không phải mọi người lao động đều phải tham gia BHXH bắt buộc, pháp luật quy định một số trường hợp không thuộc diện tham gia, gồm lao động Việt Nam và nước ngoài.
'Boa' cho shipper giao gấp món đồ cứu mạng, khách không ngờ bị dân mạng tấn công
Kể chuyện mình boa tiền cho shipper giao gấp chế phẩm cứu mạng thân nhân, khách hàng không ngờ bị mình bị bạo lực mạng dữ dội, cho đến khi tài xế lên tiếng bảo vệ.
Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku
Dự báo trong 1-2 ngày tới, tốc độ gió vùng tâm siêu bão Dolphin được dự báo lên tới 115kts , vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương với siêu bão Sinlaku.
Thông điệp từ Iran sau đòn tấn công tên lửa khiến Mỹ cảnh giác
Vụ phóng tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ tại Jordan được nhiều chuyên gia xem là thông điệp cứng rắn từ Tehran trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp diễn.
Nhà nước kiểm soát, quyết định giá đất: Những thay đổi gì sẽ diễn ra?
Theo chuyên gia, việc Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi những cách làm truyền thống trước đây.
Lễ thượng cờ kỷ niệm 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN
Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026), sáng 31/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ thượng cờ ASEAN.
Mỹ tính áp phí 100.000 USD cho sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc
Chính quyền ông Trump đang xem xét áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp các Trường Đại học tại Mỹ.
Tin nóng thế giới hôm nay 31/7: Mỹ chuẩn bị phương án không kích Iran hai tuần
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 31/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về liên minh phòng thủ, tuyên bố về Gaza, mạng xã hội châu Âu và kế hoạch không kích Iran.
Giá lúa gạo hôm nay 31/7: Nhiều giống lúa tươi tăng
Giá lúa gạo hôm nay 31/7 biến động tại thị trường trong nước khi lúa tươi đồng loạt tăng, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg.
KAI Việt Nam khẳng định năng lực với cửa chống cháy và nhôm kính
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HDBank vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản, ROE 25,4% thuộc nhóm cao nhất
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VNG lãi kỷ lục 467 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ năm ngoái
VNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế 467 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng hơn 30 lần so với mức 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Giải đáp câu đố: Cái gì mà bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp?
Có những thứ càng cố đuổi theo lại càng xa tầm với, và câu đố "Bạn càng chạy, nó càng khó bắt kịp, đó là gì?" là một thử thách như vậy.
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