Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm

Không chỉ là sân vận động quốc gia, Mỹ Đình còn gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Hai chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018 đều được đội tuyển đăng quang sau các trận chung kết lượt về diễn ra trên sân đấu này. Vì vậy, màn trở lại của đội tuyển sau gần hai năm cũng mang nhiều ý nghĩa đối với người hâm mộ