Chọn layout bàn phím 60%, 75% hay TKL cho game thủ FPS

(VTC News) -

Với nhóm người đang tìm bàn phím cơ, ba lựa chọn 60%, 75% và TKL thường là những layout được cân nhắc nhiều nhất vì đều gọn hơn full-size nhưng vẫn phục vụ tốt cho nhu cầu gaming.

Vì sao game thủ FPS thường chọn bàn phím nhỏ?

Ở game FPS, khoảng trống bên phải hoặc bên trái bàn phím có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ rê chuột. Khi dùng mức DPI thấp hoặc sensitivity thấp, người chơi thường quét chuột rộng hơn để giữ độ chính xác. Lúc này, bàn phím gọn sẽ giúp tay chuột có thêm không gian, hạn chế va vào cạnh bàn phím khi flick hoặc tracking.

Tuy nhiên, nhỏ gọn không đồng nghĩa lúc nào cũng phù hợp hơn. Nếu phải hy sinh quá nhiều phím quen dùng, người chơi có thể mất thời gian làm quen lại, nhất là khi vừa chơi game vừa học tập, làm việc hoặc stream.

Layout 60% ưu tiên tối đa không gian rê chuột

Layout 60% thường lược bỏ hàng F, cụm điều hướng riêng, phím Insert/Home/Page Up và cả numpad. Điểm mạnh lớn nhất của kiểu bố cục này là cực kỳ gọn bàn, giúp chuột có thêm khoảng rê và tay đặt sát nhau hơn.

Với người chơi FPS thuần, đây là lợi thế dễ cảm nhận. Setup nhìn thoáng hơn, tư thế ngồi cũng linh hoạt hơn nếu bạn thích đặt bàn phím hơi xéo để chừa nhiều diện tích cho chuột.

AKKO FUN60 Max có kiểu bố cục rất gọn, phù hợp với người ưu tiên khoảng trống rê chuột khi chơi FPS.

Nhưng đổi lại, 60% không phải lựa chọn dễ làm quen với tất cả mọi người. Nhiều thao tác phải đi qua tổ hợp Fn, nhất là khi bạn cần dùng phím mũi tên, phím điều hướng hoặc các lệnh ngoài game. Nếu bạn thường vừa chơi vừa chat, chỉnh app nền hay dùng máy cho công việc hằng ngày, 60% có thể tạo cảm giác thiếu phím trong thời gian đầu.

Layout 75%: Cân bằng giữa gọn bàn và giữ lại phím cần thiết

Nếu 60% thiên hẳn về sự tối giản, 75% thường là phương án cân bằng hơn. Layout này vẫn giữ được hàng F, cụm phím mũi tên và một phần phím điều hướng, nhưng sắp xếp sát nhau để tiết kiệm diện tích.

Với game thủ FPS, 75% phù hợp khi bạn muốn bàn phím nhỏ gọn nhưng chưa sẵn sàng bỏ quá nhiều phím quen thuộc. Đây là kiểu layout vừa đủ để chơi game thoải mái, vừa tiện cho việc dùng máy mỗi ngày mà không cần nhớ quá nhiều tổ hợp phím.

Razer BlackWidow V4 75% White Edition cho thấy lợi thế của layout cân bằng, vẫn gọn nhưng giữ lại nhiều phím quen tay.

Một điểm đáng giá của 75% là chuyển từ full-size hoặc laptop sang thường dễ thích nghi hơn 60%. Bạn vẫn có cảm giác quen với vị trí phím chức năng và cụm mũi tên, trong khi mặt bàn được giải phóng đáng kể. Với người chơi FPS nhưng không chỉ chơi FPS, đây thường là kiểu bố cục an toàn và thực dụng.

TKL: Dễ làm quen nhất nếu vẫn cần sự quen thuộc

TKL, hay tenkeyless, về cơ bản là full-size bỏ đi cụm numpad. Bạn vẫn có hàng F, cụm điều hướng tách riêng và phím mũi tên đầy đủ. Vì vậy, đây là layout rất dễ tiếp cận với đa số người dùng PC.

Ưu điểm của TKL là giữ được trải nghiệm quen thuộc, đặc biệt với người đã dùng bàn phím desktop lâu năm. Khi chơi FPS, bạn vẫn có thêm không gian cho chuột so với full-size, nhưng không cần đánh đổi quá nhiều về thao tác ngoài game.

Machenike K500B-B87 là kiểu TKL quen thuộc, phù hợp với người muốn chuyển sang bàn phím gọn mà không phải học lại nhiều.

Điểm trừ là TKL không gọn bằng 75%, càng không thể nhỏ như 60%. Nếu bàn của bạn nhỏ hoặc bạn thích đặt chuột rất thấp sensitivity, phần diện tích chênh lệch này vẫn đáng cân nhắc. Dù vậy, với người mới chuyển từ bàn phím phổ thông sang bàn phím gaming, TKL thường là bước lên dễ chịu nhất.

Vậy game thủ FPS nên chọn layout nào?

Nếu ưu tiên số một của bạn là không gian rê chuột và bạn sẵn sàng làm quen với tổ hợp phím, 60% là lựa chọn rõ ràng. Đây là kiểu layout hợp với người chơi FPS thuần, thích setup tối giản và đã xác định bàn phím chủ yếu phục vụ game.

Nếu bạn muốn một điểm cân bằng giữa chơi game, làm việc và dùng hàng ngày, 75% dễ là phương án hợp lý hơn. Nó đủ gọn để mang lại khác biệt trên bàn, nhưng chưa cắt giảm quá mạnh như 60%.

Còn nếu bạn muốn chuyển sang bàn phím nhỏ hơn full-size mà vẫn giữ thói quen sử dụng gần như nguyên vẹn, TKL là lựa chọn an toàn. Với nhiều người, đây là layout “vào việc” nhanh nhất vì gần như không có rào cản làm quen.

Ngoài layout, game thủ cũng nên chú ý switch, độ ổn định khung vỏ, polling rate, kết nối và cảm giác gõ thực tế. Ở nhóm bàn phím Logitech, nhiều người dùng thường quan tâm đến sự cân bằng giữa độ gọn, cảm giác phím và tính ổn định khi sử dụng lâu dài.

Nếu đang muốn lên đời bàn phím cho góc chơi FPS, người dùng có thể tham khảo thêm các mẫu bàn phím cơ tại Thế Giới Di Động. Nhóm sản phẩm này đang có mức giá dễ tiếp cận, hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành chính hãng, phù hợp với người cần nâng cấp dần setup nhưng vẫn muốn mua ở hệ thống lớn, chính sách rõ ràn