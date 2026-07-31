Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026?

Emoura Phạm là một trong những gương mặt mới nhận được nhiều sự quan tâm tại Miss Grand Vietnam 2026. Sở hữu chiều cao 1m7 cùng số đo hình thể 80-60-92cm, cô gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, hiện đại và thần thái cuốn hút. Mang hai dòng máu Việt - Anh, người đẹp được khán giả ưu ái gọi là “bông hồng lai” của mùa giải. Với ngoại hình nổi bật cùng nền tảng ngoại ngữ tốt, Emoura Phạm được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở chặng đua cuối của cuộc thi. Điểm yếu duy nhất của người đẹp chỉ là vốn tiếng Việt còn hạn chế.