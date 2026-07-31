Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026?

Trước thềm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026 đã lộ diện.
Nguyễn Quế Khanh cũng là gương mặt trẻ nhất trong nhóm ứng viên nổi bật. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp vào top 6 Grand Chat và top 10 Grand Talent. Mỹ nhân 19 tuổi, quê Cần Thơ sở hữu chiều cao 1m66, số đo ba vòng 82-64-89 cm. Cô hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cần Thơ. Trước khi thi hoa hậu, Quế Khanh là vận động viên dancesport và đăng quang Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ 2024.
Mai Trâm Anh sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh. Sở hữu sắc vóc nổi trội, Trâm Anh lọt vào top 6 Người đẹp Thời trang tại cuộc thi năm nay. Tại đêm bán kết, cô tái hiện hình ảnh đôi cánh bướm phát sáng phía sau váy dạ hội, gợi nhớ màn trình diễn của giám khảo Hương Giang tại Miss Grand International All Stars. Tiết mục nhanh chóng gây sốt nhờ phần dàn dựng công phu.
Phan Cẩm Nhi ghi dấu ấn khi đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với vai trò ca sĩ, mang quân hàm trung úy. Sinh năm 2000 tại Phú Thọ, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng giành danh hiệu Á khôi 2 Nữ sinh Thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.
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