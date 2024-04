Bộ đôi lợi thế giúp biệt thự Đảo Vua 'lọt mắt xanh' của khách hàng

(VTC News) -

Tọa độ “thắng địa” vừa đủ an tĩnh vừa kế cận tâm điểm phồn hoa

“Nhất vị nhị hướng” - vị trí và tầm view là tiêu chí hàng đầu của người mua nhà, dù để ở hay đầu tư. Thực tế cho thấy, những khu đô thị sầm uất nhất thế giới hay bất động sản thuộc sở hữu của những tỷ phú nổi tiếng cũng đều có điểm chung là tọa lạc ở các vị trí đắc địa, thuận lợi giao thương, kề sông cận biển.

Cũng vì lý do này mà ngay khi vừa ra mắt thị trường, biệt thự Đảo Vua - Vinhomes Royal Island đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những khách hàng sành sỏi.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách sống an nhiên, tĩnh tại như nghỉ dưỡng nhưng vẫn sôi động, tưng bừng như trung tâm phố thị, những căn biệt thự đẳng cấp ở vị trí đắc địa của “đảo trong phố” không chỉ mang đến vô vàn các trải nghiệm độc bản mà còn hứa hẹn khả năng sinh lời hấp dẫn trong dài hạn.

Toàn cảnh vị trí đắc địa với tầm view đắt giá của khu đô thị Vinhomes Royal Island.

Nằm ở cửa ngõ Thành phố Đảo Hoàng Gia, phân khu Đảo Vua sở hữu vị thế đúng như tên gọi khi tiếp cận trực tiếp với trục đường huyết mạch của toàn đảo.

Đi qua cầu Hoàng Gia, thông qua trục đường Tương Lai, cư dân có thể kết nối thẳng tới trung tâm Hải Phòng sầm uất, thuận tiện giao thương với các khu vực trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trong khi chỉ cần xuôi theo trục đường Hạnh Phúc là cả hệ thống tiện ích đẳng cấp, cùng loạt hạ tầng hiện đại bậc nhất đã mở ra trước mắt.

Mỗi căn biệt thự Đảo Vua đều sở hữu tầm view sông - biển tuyệt đẹp ở hai mặt trước và sau.

An cư tại phân khu Đảo Vua, cuộc sống của các cư dân tương lai có đủ sự an tĩnh cần thiết với hệ thống an ninh nghiêm ngặt gồm 4 cổng chào hoàng gia tại các hướng, 3 cổng chốt bảo vệ kiểm soát 24/7.

Nhờ đó, khi trở về nhà, mỗi cư dân sẽ được chào đón như những bậc thượng khách và tận hưởng cảm giác riêng tư khi tự do dạo chơi trong Ngự Hoa Viên - tiện ích đẳng cấp phong cách hoàng gia sang trọng trong nội khu với đủ hồ cá koi cao cấp, lầu vọng cảnh, đồi yến tiệc BBQ…

Bên cạnh đó, nhờ vị trí trung tâm khu đô thị của phân khu, kế cận “thủ phủ” mua sắm - vui chơi - giải trí Vincom Mega Mall cùng dãy shophouse trải dài theo các trục đường Hạnh Phúc và Tương Lai, kết nối dễ dàng với phố đi bộ bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam, cư dân có thể gia nhập vào nhịp sống phố thị sôi động và các sự kiện hội hè đặc sắc chỉ sau vài bước chân.

Tầm view đắt giá với hai mặt kề sông cận biển

Sức hút từ vị trí đắc địa của Đảo Vua không chỉ nằm ở tính kết nối thuận tiện mà còn bởi tầm nhìn “triệu đô” hướng ra sông nước - vốn là một trong những yêu cầu nhất định phải có trong tiêu chuẩn chọn nhà của giới thượng lưu thế giới. Theo đó, biệt thự Đảo Vua sở hữu bộ đôi tầm view đắt giá thuộc hàng hiếm có, với sông rộng trải dài trước mắt và biển mặn lãng mạn sau nhà.

Được xây dựng theo mô hình của các khu đô thị ven sông đẳng cấp quốc tế, nơi đây sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống theo phong cách nghỉ dưỡng thượng lưu thông qua các trải nghiệm vốn chỉ tìm thấy ở những “đặc khu người giàu” thế giới.

Sống trong trong những căn biệt thự hiện đại, sang trọng nằm nép mình bên con sông xanh mát, cư dân sẽ cùng lúc được thụ hưởng không gian sống trong lành, khoáng đạt, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên, vừa có thể tự do đắm mình trong góc riêng tư với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà.

Còn gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng tỉnh giấc được thưởng thức ly café thơm ngon và ngắm cảnh sông nước thanh bình trải dài trước mặt. Mỗi buổi chiều về là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, người thân trong những buổi tiệc thân mật đúng nghĩa trên bờ biển. Tất cả những trải nghiệm này không ở đâu xa mà hoàn toàn có thể tìm thấy tại biệt thự Đảo Vua.

Phân khu Đảo Vua kề cận sân golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Lựa chọn trở thành những cư dân tinh hoa đầu tiên ở Đảo Vua cũng đồng nghĩa với việc nắm trong tay “tấm vé vàng” để thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền từ bộ sưu tập tiện ích thượng lưu sánh tầm quốc tế tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Mỗi ngày, các cư dân có thể thong dong ra khơi thưởng ngoạn biển trời mênh mông từ bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10ha; tận hưởng thời gian thư giãn với sân golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; hay trải nghiệm thú tiêu khiển đậm chất quý tộc khi ghi danh vào Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia.

Bên cạnh đó, Vinhomes Royal Island còn mang đến loạt dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng đáp ứng nhu cầu, sở thích của mọi thành viên trong gia đình, như tham quan vườn thú mở Safari trong khuôn viên công viên vui chơi giải trí VinWonders Royal Park, hay dạo chơi, mua sắm, khám phá thiên đường ẩm thực trên phố đi bộ bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam…

Đặc biệt, Đảo Vua sở hữu lợi thế vượt trội khi có trường học ngay trong nội khu, mang đến sự thuận tiện và môi trường giáo dục chất lượng cao cho các cư dân.

Với những lợi thế đắt giá về vị trí, tầm view và những trải nghiệm sống độc bản, tiện ích đặc quyền dành cho cư dân, dễ hiểu vì sao phân khu Đảo Vua được giới sành sỏi coi như “thắng địa”. Cũng vì lý do đó, các biệt thự đẳng cấp tại đây nhanh chóng lọt mắt xanh của các nhà đầu tư và giới tinh hoa đang kiếm tìm một chốn sống đẳng cấp, một tài sản truyền đời liên tục gia tăng giá trị theo thời gian.