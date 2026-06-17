Bệnh viện Việt Đức dự kiến điều động khoảng 400 bác sĩ về cơ sở 2 tại Ninh Bình

(VTC News) -

Khoảng 400 bác sĩ sẽ được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luân phiên điều động về cơ sở 2 tại Ninh Bình khi bệnh viện đi vào hoạt động. Đây là một trong những bước chuẩn bị nhân lực quy mô lớn nhất của dự án nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu với chất lượng tương đương cơ sở hiện tại. Thông tin được PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ ngày 17/6.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Công trình được triển khai từ năm 2014 với kỳ vọng giảm tình trạng quá tải kéo dài tại các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Về nhân lực, bệnh viện bố trí đúng định mức dành cho bệnh viện hạng Đặc biệt theo quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ bác sĩ dự kiến đạt 1,2-1,5 người trên mỗi giường bệnh, tương đương khoảng 400 bác sĩ luân phiên làm việc tại cơ sở mới.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài, trong 5 năm qua bệnh viện tuyển hơn 60 bác sĩ trẻ để đào tạo chuyên sâu, hướng tới mục tiêu có thể đảm nhiệm độc lập các ca phẫu thuật và kỹ thuật phức tạp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. (Ảnh: Như Loan)

Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai hoàn thiện sớm hơn nên có thể đón người bệnh trước. Sự chênh lệch tiến độ chủ yếu xuất phát từ khác biệt về quy mô công trình, khối lượng công việc và những yêu cầu kỹ thuật đặc thù của từng dự án.

"Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, các công trình đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, phục vụ hoạt động khám chữa bệnh chuyên sâu chứ không đơn thuần là những tòa nhà có kiến trúc đẹp hay tiện nghi", ông Hùng nói.

Theo ông, điều quan trọng nhất không nằm ở quy mô đầu tư mà ở hiệu quả vận hành. Với nguồn vốn khoảng 5.000 tỷ đồng cho mỗi dự án, chất lượng khám chữa bệnh phải tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra.

Mục tiêu của cơ sở mới là giảm áp lực cho bệnh viện hiện hữu, đồng thời giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại cơ sở 2 mà không phải tập trung về Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã tiếp nhận cơ sở mới và sẵn sàng triển khai hoạt động trong thời gian tới. Đơn vị cũng khẳng định không ghi nhận trường hợp bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác do dự án.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn thay vì vận hành toàn bộ ngay từ đầu. Bệnh viện đang đánh giá nhu cầu thực tế về phẫu thuật, điều trị nội khoa cũng như khả năng khai thác giường bệnh để xây dựng lộ trình phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực và bảo đảm hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất.

Mô hình được định hướng là bệnh viện đa khoa chuyên sâu, phát triển đồng thời các chuyên ngành nội khoa và ngoại khoa. Theo ông Hùng, một bệnh viện hiện đại cần có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu điều trị, được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị tiên tiến và cơ chế điều phối linh hoạt.

Để được cấp phép hoạt động, cơ sở 2 phải hoàn thành hàng loạt yêu cầu về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải y tế, nhân lực, danh mục kỹ thuật và các tiêu chuẩn an toàn chuyên môn. Toàn bộ trang thiết bị cũng phải đáp ứng đầy đủ quy định về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện vận hành.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh cơ sở 2 không hoạt động độc lập mà là một phần trong mô hình quản trị thống nhất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Công tác quản lý tài sản, nhân lực và tài chính sẽ được thực hiện đồng bộ trên hệ thống phần mềm nhằm bảo đảm hiệu quả quản trị lâu dài.

Sau nhiều năm chờ đợi, việc hai bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước tiến gần ngày vận hành cơ sở mới được kỳ vọng tạo bước chuyển đáng kể cho hệ thống khám chữa bệnh, góp phần giảm quá tải và nâng cao chất lượng y tế chuyên sâu tại Việt Nam.