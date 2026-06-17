Sau 12 năm dang dở, bệnh viện 5.000 tỷ đồng sắp đón bệnh nhân

(VTC News) -

Thông tin được PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết ngày 17/6. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho mục tiêu giảm tải hệ thống y tế tuyến trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Dự án được triển khai từ năm 2014 với kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại hai bệnh viện đầu ngành của cả nước. Với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đây được xem là một trong những công trình y tế trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với chiến lược phát triển mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai hiện hoàn thiện sớm hơn so với Bệnh viện Việt Đức do đó họ dự kiến đón bệnh nhân sớm hơn. Sự khác biệt chủ yếu xuất phát từ quy mô, khối lượng công việc và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù trong quá trình triển khai.

“Dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, các bệnh viện đều khẳng định công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng đặc thù chuyên môn y tế chứ không đơn thuần là những tòa nhà có kiến trúc đẹp hay tiện nghi như các công trình thương mại”, PGS.TS Dương Đức Hùng nói.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Điều được đặt lên hàng đầu không phải là quy mô đầu tư mà là hiệu quả vận hành. Với nguồn lực khoảng 5.000 tỷ đồng cho mỗi dự án, chất lượng điều trị và dịch vụ y tế phải tương xứng với mức đầu tư. Mục tiêu lớn nhất là giảm áp lực cho các cơ sở hiện hữu, đồng thời mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại cơ sở mới với chất lượng tương đương tuyến trung ương.

Bệnh viện Việt Đức cho biết đã tiếp nhận cơ sở mới và sẵn sàng triển khai hoạt động trong thời gian tới. Đơn vị cũng khẳng định không ghi nhận trường hợp bác sĩ xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác vì dự án. Để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, bảo đảm nguồn nhân lực đủ năng lực chuyên môn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của một bệnh viện hiện đại.

“Việc đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ được thực hiện theo lộ trình thay vì vận hành toàn bộ ngay từ đầu”, PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết. Đơn vị đang đánh giá nhu cầu thực tế về số lượng bệnh nhân phẫu thuật, điều trị nội khoa cũng như khả năng khai thác giường bệnh để xây dựng phương án triển khai phù hợp. Cách tiếp cận này nhằm tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Mô hình phát triển được xác định là bệnh viện đa khoa chuyên sâu, kết hợp hài hòa giữa nội khoa và ngoại khoa. Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, bệnh viện hiện đại không thể chỉ tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn riêng lẻ mà cần phát triển đồng bộ nhiều chuyên khoa, với hệ thống trang thiết bị hiện đại và khả năng điều phối linh hoạt theo nhu cầu điều trị thực tế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được cấp phép hoạt động, bệnh viện phải hoàn thành hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải y tế, nhân lực, danh mục kỹ thuật và các tiêu chuẩn an toàn chuyên môn. Hệ thống trang thiết bị y tế cũng phải đáp ứng đầy đủ quy định về nguồn gốc, chất lượng và tiêu chuẩn vận hành.

Lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh cơ sở 2 không phải là những bệnh viện hoạt động tách biệt mà là một bộ phận thống nhất trong mô hình tổ chức chung. Công tác quản lý tài sản, nhân lực và tài chính đang được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống phần mềm nhằm bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho quá trình quản trị lâu dài.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, dự án còn mang ý nghĩa xã hội sâu rộng. Việc phân công mặt bệnh hợp lý, điều phối người bệnh giữa các cơ sở và áp dụng mức giá dịch vụ minh bạch được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, giảm áp lực cho các bệnh viện trung ương và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân.

Sau nhiều năm chờ đợi, việc hai bệnh viện lớn nhất cả nước tiến gần tới ngày vận hành cơ sở mới được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược giải quyết tình trạng quá tải y tế. Nếu hoạt động hiệu quả, đây sẽ là cú hích đáng kể cho hệ thống khám chữa bệnh, đồng thời mở ra một diện mạo mới cho y tế chuyên sâu tại Việt Nam.