Bên trong căn phòng giải mã ADN tìm danh tính liệt sĩ

Bên trong Trung tâm Giám định ADN, mỗi mẩu xương, chiếc răng được xử lý bằng công nghệ hiện đại và sự tỉ mỉ tuyệt đối nhằm tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Báo chí Indonesia cho rằng Việt Nam đã thể hiện phong độ chói sáng và gửi lời thách thức đến đội tuyển xứ vạn đảo.
Hơn 60 năm qua, ông Lê Chí Công sống cùng những mảnh ký ức chắp vá về mẹ Lê Thị Riêng, cuộc chia tay năm 5 tuổi cũng là lần cuối hai mẹ con được gặp nhau...
Từ tuyến đường thường xuyên ngập úng, bị lấn chiếm, Xuân Tảo (Hà Nội) nay khoác lên diện mạo khang trang với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa mưa.
Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm gần nhất.
Những việc tưởng như rất nhỏ sau khi thức dậy như uống nước, vận động hay ăn sáng đúng cách có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ sống khỏe, sống thọ hơn.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ban tổ chức công nhận bàn thắng dù chính đối phương đã đá phản lưới nhà.
Sáng 25/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Từng là một trong “tứ đại mỹ nhân” của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990, nữ diễn viên này nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.
Hễ có đơn hàng đến từ huyện này là hệ thống thương mại điện tử tự động hủy, vì một người dân ở đây luôn dùng AI tạo ảnh trái cây hỏng để "hoàn tiền không trả hàng".
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7 Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ vào ban ngày.
HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin hơn rất nhiều sau khi có chiến thắng đậm trước Timor Leste.
Lúc 6h ngày 25/7, giá dầu WTI ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 96,78 USD/thùng, giảm 3,92 USD/thùng.
HLV Ze Pedro thừa nhận rằng ông đã nghĩ về một trận thua trước đội tuyển Việt Nam từ trước giờ bóng lăn.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/7 Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động, khiến mưa dông gia tăng vào chiều tối và đêm.
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