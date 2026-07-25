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Bên trong căn phòng giải mã ADN tìm danh tính liệt sĩ Bên trong Trung tâm Giám định ADN, mỗi mẩu xương, chiếc răng được xử lý bằng công nghệ hiện đại và sự tỉ mỉ tuyệt đối nhằm tìm lại danh tính các liệt sĩ.

Báo Đông Nam Á: 'Việt Nam gửi thông điệp mạnh mẽ đến Indonesia' Báo chí Indonesia cho rằng Việt Nam đã thể hiện phong độ chói sáng và gửi lời thách thức đến đội tuyển xứ vạn đảo.

Con trai Anh hùng Lê Thị Riêng: Chia tay mẹ lúc 5 tuổi và cách biệt một đời Hơn 60 năm qua, ông Lê Chí Công sống cùng những mảnh ký ức chắp vá về mẹ Lê Thị Riêng, cuộc chia tay năm 5 tuổi cũng là lần cuối hai mẹ con được gặp nhau...

Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác sau dự án chống ngập Từ tuyến đường thường xuyên ngập úng, bị lấn chiếm, Xuân Tảo (Hà Nội) nay khoác lên diện mạo khang trang với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa mưa.

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm qua thay đổi ra sao? Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm gần nhất.

5 thói quen buổi sáng cực kỳ đơn giản để sống thọ, đặc biệt là việc số 1 Những việc tưởng như rất nhỏ sau khi thức dậy như uống nước, vận động hay ăn sáng đúng cách có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ sống khỏe, sống thọ hơn.

Vì sao Quang Hải được công nhận bàn thắng dù đối thủ đá phản lưới nhà? Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ban tổ chức công nhận bàn thắng dù chính đối phương đã đá phản lưới nhà.

Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng Sáng 25/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Cuộc sống tuổi U60 của biểu tượng sắc đẹp từng hai lần bị chồng trẻ phản bội Từng là một trong “tứ đại mỹ nhân” của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990, nữ diễn viên này nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.

Cả huyện bị cấm vận mua hàng online vì một người lừa tiền của nền tảng Hễ có đơn hàng đến từ huyện này là hệ thống thương mại điện tử tự động hủy, vì một người dân ở đây luôn dùng AI tạo ảnh trái cây hỏng để "hoàn tiền không trả hàng".

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7: Nhiều nơi có mưa rào và dông Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7 Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ vào ban ngày.

HLV Kim Sang-sik: 'Cầu thủ Việt Nam tự tin hơn nhờ thắng đậm' HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin hơn rất nhiều sau khi có chiến thắng đậm trước Timor Leste.

Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Quay đầu giảm Lúc 6h ngày 25/7, giá dầu WTI ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,67 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 96,78 USD/thùng, giảm 3,92 USD/thùng.

HLV Timor Leste thừa nhận 'chưa đá đã nghĩ thua Việt Nam' HLV Ze Pedro thừa nhận rằng ông đã nghĩ về một trận thua trước đội tuyển Việt Nam từ trước giờ bóng lăn.