Cả huyện bị cấm vận mua hàng online vì một người lừa tiền của nền tảng

(VTC News) -

Sự việc hi hữu xảy ra tại huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người dân sinh sống tại khu vực này bất ngờ phát hiện họ không thể đặt mua các loại trái cây nhập khẩu đắt tiền như sầu riêng hay cherry trên các sàn thương mại điện tử. Nguyên nhân không xuất phát từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng, mà đến từ lệnh cấm vận ngầm của các thuật toán an ninh mạng.

Hàng loạt gian hàng trực tuyến đã thiết lập hệ thống tự động từ chối giao dịch. Chỉ cần hệ thống quét thấy địa chỉ nhận hàng thuộc địa phận huyện Hành Sơn, đơn hàng sẽ lập tức bị hủy. Toàn bộ khu vực này đã bị các nền tảng thương mại điện tử đưa vào “danh sách đen”, khu vực có rủi ro cao về các đơn hàng bất thường và khiếu nại gian lận.

Điều đáng nói, hệ lụy tập thể này lại xuất phát từ lòng tham và thủ đoạn tinh vi của một người duy nhất.

Khai thác lỗ hổng chính sách bằng AI

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định nghi phạm là một người đàn ông họ Đàm, cư trú tại Hành Sơn. Quá trình khám xét nơi ở của Đàm đã hé lộ một hệ thống lừa đảo tinh vi, được vận hành thông qua 75 chiếc điện thoại di động, cùng hàng loạt bằng chứng số hóa liên quan đến dòng tiền và phần mềm can thiệp hình ảnh.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong khoảng 4 tháng (từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026), Đàm đã nhắm mục tiêu vào các mặt hàng trái cây cao cấp có giá trị cao, điển hình là sầu riêng Mon Thong và cherry 5J. Thủ đoạn của y là kết hợp giữa công nghệ mới và việc lạm dụng chính sách bảo vệ người tiêu dùng.

Những hình ảnh Đàm sử dụng AI để chỉnh sửa rồi trục lợi từ chính sách hoàn hàng. (Ảnh: SN)

Cụ thể, sau khi nhận được trái cây hoàn toàn tươi ngon, Đàm không sử dụng mà ngay lập tức dùng phần mềm AI để chỉnh sửa, “hóa phép” những bức ảnh chụp sản phẩm thực tế thành hình ảnh trái cây bị nấm mốc, dập nát và thối rữa, trông rất chân thực. Dùng những hình ảnh giả mạo này làm bằng chứng, Đàm gửi khiếu nại lên sàn thương mại điện tử, báo cáo sản phẩm bị lỗi nghiêm trọng và yêu cầu áp dụng đặc quyền “chỉ hoàn tiền, không trả hàng”, chính sách vốn được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm của người mua.

Để qua mặt hệ thống kiểm soát rủi ro của các nền tảng thương mại điện tử khi lặp đi lặp lại hành vi này hàng trăm lần, Đàm sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa có máy chủ đặt tại nước ngoài. Thông qua đó, y thu mua lượng lớn tài khoản mua sắm đã qua xác minh danh tính thật (KYC), đồng thời liên tục thay đổi phương thức thanh toán.

Với 75 chiếc điện thoại hoạt động hết công suất, Đàm tạo ra mạng lưới đơn hàng ảo phức tạp, dù đích đến cuối cùng của gần 100 đơn đều đổ về cùng một địa chỉ tại nhà của Đàm tại Hành Sơn.

Mô hình trục lợi khép kín và bản án nghiêm khắc

Không dừng lại ở việc chiếm đoạt hàng hóa, sau khi nhận được tiền hoàn trả từ nền tảng, Đàm tiếp tục mang số sầu riêng và cherry nguyên vẹn đi tiêu thụ. Thông qua các chợ đồ cũ trực tuyến và mạng xã hội, y bán tống bán tháo số hàng hóa cao cấp này với giá rẻ, tạo thành chuỗi cung ứng ngầm khép kín: Nhận hàng thật - dùng AI tạo bằng chứng giả - nhận tiền hoàn - bán lại hàng thật lấy tiền mặt.

Đơn hàng sầu riêng Mon Thong được Đàm đặt đi đặt lại nhiều lần do có giá trị cao. (Ảnh: WB)

Trong vòng 4 tháng, Đàm thực hiện trót lọt hơn 100 đơn hàng. Số tang vật bị chiếm đoạt và tẩu tán bao gồm khoảng 60 quả sầu riêng Mon Thong, trọng lượng mỗi quả lên tới 4,5 - 5 kg cùng 5 thùng cherry loại 5J cao cấp, trọng lượng 2,5 kg/thùng. Tổng giá trị thiệt hại gây ra cho các nhà bán hàng ước tính hơn 16.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 62 triệu VND).

Quá trình xét xử tại tòa án đã làm rõ tính chất chuyên nghiệp và ngoan cố của bị cáo. Hồ sơ pháp lý ghi nhận Đàm có một tiền án về tội lừa đảo vào năm 2024. Với sự tái phạm nguy hiểm, kết hợp sử dụng công nghệ cao để phạm tội, ảnh hưởng xấu đến uy tín thương mại của cả một khu vực, hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng hình phạt tăng nặng. Cuối cùng, Đàm bị tuyên án 1 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải chịu các hình phạt bổ sung bằng tiền.

Vụ án đã khép nhưng để lại bài học sâu sắc về tính hai mặt của công nghệ AI trong kỷ nguyên số, hành vi gian lận của một cá nhân có thể kích hoạt các thuật toán phòng vệ, từ đó gây tổn hại trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của cả cộng đồng.