Báo Đông Nam Á: 'Việt Nam gửi thông điệp mạnh mẽ đến Indonesia'

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam vừa có được chiến thắng 7-0 trước Timor Leste trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026. “Các chiến binh sao vàng” có 5 lần ăn mừng trong hiệp một nhờ công của Hoàng Hên, Đình Bắc (2 bàn), Xuân Son (1 bàn). Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick trước ki Quang Hải ấn định kết quả thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, tờ CNN Indonesia bình luận: “Kết quả này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng A, bao gồm cả đội tuyển quốc gia Indonesia, đội vẫn chưa thi đấu trận đầu tiên”.

Trang tin nổi tiếng của xứ vạn đảo cho rằng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện sự vượt trội trước Timor Leste trong cả trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam vừa có được chiến thắng 7-0 trước Timor Leste

“Chiến thắng vang dội này đã mang về cho Việt Nam ba điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Singapore, đội cũng vừa giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên”, CNN Indonesia nhận định thêm về cục diện bảng A.

Ở trận đấu sớm của ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore vươn lên dẫn trước Campuchia nhưng đã bị đối thủ gỡ hòa. Mãi đến phút 90+12, Fandi mới ghi bàn và sắm vai người hùng giúp đội bóng đảo quốc sư tử thắng nhọc nhằn Campuchia với tỉ số 2-1. Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A, xếp sau là Singapore.

Tờ Bola Indonesia viết: “Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội trong trận đấu mở màn bảng A tại sân vận động Chonburi bằng cách giành chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Trong khi đó, Singapore đánh bại Campuchia 2-1 với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ hiệp hai. ASEAN Cup 2026 đã khai mạc với hai kết quả trái ngược nhau”.

Ngay từ trước trận đấu, tờ Siam Sport nhận định rằng Việt Nam chắc chắn là ứng viên vô địch số một của giải đấu thay vì Thái Lan.

Trang tin của xứ chùa vàng nhận định rằng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik được chuẩn bị kĩ càng hơn cho ASEAN Cup 2026. Cơ hội để Quang Hải và đồng đội lên ngôi vô địch rõ ràng sáng sủa hơn Thái Lan.