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Xuất bản ngày 24/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 24/07/2026 07:00 AM

Bí ẩn những viên kim cương khổng lồ nằm sâu 660 km dưới lòng đất

(VTC News) -

Nghiên cứu mới vừa hé lộ những viên kim cương khổng lồ được cho là sinh ra ở độ sâu tới 660 km dưới lòng đất, bắt nguồn từ đại dương cổ cách đây hàng trăm triệu năm.

VTC News
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