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Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 24/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 24/7 Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; đến chiều tối và đêm, mưa có xu hướng gia tăng trên diện rộng.

Bí ẩn những viên kim cương khổng lồ nằm sâu 660 km dưới lòng đất Nghiên cứu mới vừa hé lộ những viên kim cương khổng lồ được cho là sinh ra ở độ sâu tới 660 km dưới lòng đất, bắt nguồn từ đại dương cổ cách đây hàng trăm triệu năm.

Chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum 80m² bao nhiêu? Nhà 2 tầng 1 tum là lựa chọn phổ biến ở Việt Nam, vậy chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum 80m² bao nhiêu tiền?

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần nhất của trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội từ 2023 - 2025.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đá ngày nào? Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Timor Leste vs Việt Nam Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại ASEAN Cup 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Dự báo thời tiết ngày 24/7: Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ Ngày 24/7, miền Bắc mưa lớn, trọng tâm là 7 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nguy cơ xuất hiện đợt lũ trên các sông.

Lamine Yamal: Lời Messi đáng giá như chức vô địch World Cup Lamine Yamal cho biết lời động viên của Lionel Messi sau trận chung kết có giá trị với anh không kém tấm huy chương vàng World Cup.

Mỹ nhân TVB là tiểu thư 'ngậm thìa vàng', vượt dị nghị cưới bạn diễn giờ ra sao? Xuất thân là tiểu thư danh giá cùng sự nghiệp ở đỉnh cao, Quách Khả Doanh từng vướng nhiều lời bàn tán khi quyết định kết hôn với diễn viên Lâm Văn Long.

Vì sao 21 giờ 21 phút được xem là khoảnh khắc đặc biệt? Cụm chữ số 21:21 hay 21h21 rất nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích thần số học và cực kỳ được ưa chuộng, vì sao lại như vậy?

'Ông lớn' SJC kinh doanh ra sao? Năm 2025 là năm SJC ghi nhận doanh thu thấp kỷ lục, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng, cũng là mức doanh thu thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây.

Giá vàng hôm nay 24/7: Đồng loạt lao dốc Sáng 24/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.047 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Mỹ phải dùng lại tên lửa ATACMS để tập kích Iran? Nguồn dự trữ tên lửa thế hệ mới được cho là đã cạn, buộc Washington quay lại sử dụng loại vũ khí ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh.