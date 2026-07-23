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Xuất bản ngày 23/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 23/07/2026 07:00 AM

TS Bùi Ngọc Sơn: Bill Gates tạo ra 'cỗ máy in tiền' lớn bậc nhất nước Mỹ

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, vì sao Microsoft thống trị hơn 90% máy tính toàn cầu trong nhiều thập kỷ và những dòng mã phần mềm vô hình lại tạo ra giá trị vô cùng lớn.

VTC News
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