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Thông điệp từ 4 bước chuyển chiến lược: Bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh, phân cấp nhưng phải rõ trách nhiệm Bốn bước chuyển chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ định hình tư duy mới, mà còn mở ra mô hình phát triển và quản trị mới, bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh hơn.

Tài xế mua quan tài, dàn dựng cái chết giả để trốn án phạt say rượu lái xe Sợ đi tù vì tội say rượu lái xe, Tư cùng gia đình mua quan tài và rải lọ thuốc rỗng để dàn cảnh chết do dùng thuốc quá liều; anh ta trốn đi sau khi "được chôn cất".

TS Bùi Ngọc Sơn: Bill Gates tạo ra 'cỗ máy in tiền' lớn bậc nhất nước Mỹ TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, vì sao Microsoft thống trị hơn 90% máy tính toàn cầu trong nhiều thập kỷ và những dòng mã phần mềm vô hình lại tạo ra giá trị vô cùng lớn.

Giá vàng hôm nay 23/7: Chưa ngừng đà tăng, lấy lại mốc 4.100 USD/ounce Sáng 23/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Mật ngữ làng cổ hơn 500 năm ở Quảng Trị Hơn 500 năm, dân làng Phú Hải bảo tồn “mật ngữ” vừa là bí quyết bảo vệ nghề, vừa là sợi dây liên kết cộng đồng, minh chứng cho trí tuệ dân gian đỉnh cao.

Vì sao Tháp Rùa chưa đầy 150 tuổi nhưng có ý nghĩa quan trọng đến vậy? Không phô trương, đồ sộ nhưng Tháp Rùa có ý nghĩa đặc biệt trong lòng người Việt Nam, là sự kết tinh giữa lịch sử, tâm linh và vẻ đẹp lãng mạn rất riêng của Hà Nội.

Lạc giữa đại ngàn đất mỏ Quảng Ninh, chạm vào ‘báu vật xanh’ hàng trăm năm tuổi Dưới những tán rừng nguyên sinh ở xã Đường Hoa (Quảng Ninh) là một quần thể chè rừng cổ thụ ít người đặt chân tới, vẫn đang âm thầm sinh trưởng qua nhiều thế hệ.

Chi phí xây nhà 3 tầng 35m² bao nhiêu? Chi phí xây nhà 3 tầng 35m² là vấn đề được nhiều người quan tâm khi sở hữu quỹ đất nhỏ tại các đô thị.

Giá xăng dầu hôm nay 23/7: Tiếp tục tăng, cao nhất hơn 1 tháng Lúc 6h ngày 23/7, giá dầu WTI ở mức 88,13 USD/thùng, tăng 3,4 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 94,07 USD/thùng, tăng 3,06 USD/thùng.

Vì sao chứng khoán liên tục mất điểm, giảm thanh khoản? Những ngày qua, thị trường chứng khoán liên tục chứng kiến những phiên giảm điểm, điển hình là phiên lao dốc hơn 60 điểm hôm qua 22/7.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 23/7: Chiều tối có mưa dông rải rác Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 23/7 ngày nắng gián đoạn, có mưa rào vài nơi, đến chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 23/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 38°C Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 23/7 Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38°C.

Dự báo thời tiết 23/7: Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng trên 38°C Ngày 23/7, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài đến cuối tuần, Trung Bộ duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi gay gắt trên 38°C.