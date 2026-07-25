HLV Kim Sang-sik: 'Cầu thủ Việt Nam tự tin hơn nhờ thắng đậm'

(VTC News) -

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam không gặp bất kì khó khăn nào trong trận đấu với Timor Leste tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có được bàn mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 7 do công của Đỗ Hoàng Hên. Đội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với cách biệt 5-0 khi Đình Bắc, Xuân Son và chính Hoàng Hên liên tiếp ghi bàn.

Trong hiệp 2, đối thủ Timor Leste thi đấu quyết liệt và tự tin hơn dù để thua đậm. Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Đình Bắc và Quang Hải. Nhờ đó, “các chiến binh sao vàng” kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-0 thuyết phục, dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với phong độ của học trò.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0, các cầu thủ đã thể hiện được 100% phong độ trên sân. Trận đấu này có rất nhiều bàn thắng đẹp, giúp cầu thủ tự tin hơn. Tôi tin rằng toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để bước vào các trận đấu tiếp theo gặp Singapore bằng sự tự tin cao nhất.

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và thể hiện được chính mình. Mọi cầu thủ đều tự tin và chơi tốt trước Timor-Leste. Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không quên gửi lời cảm hơn người hâm mộ đến Chonburi cổ vũ cho toàn đội dù thời tiết rất xấu. Đội tuyển Việt Nam trân trọng những tình cảm này và mong muốn thể hiện tốt hơn nữa để đền đáp lại kì vọng của cổ động viên.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nói: “Đội tuyển Việt Nam đã có 1 tháng chuẩn bị và làm rất tốt công việc. Thành quả của chúng tôi là chiến thắng hôm nay. Toàn đội sẽ nỗ lực để có một giải đấu thành công. Hy vọng những trận đấu tới, CĐV tiếp tục đồng hành. Hẹn gặp mọi người ở trận tiếp theo trên sân Mỹ Đình”.