Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác sau dự án chống ngập

Việc kiên quyết giải tỏa các công trình vi phạm không chỉ trả lại không gian thông thoáng cho tuyến đường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Sau khi các hạng mục lấn chiếm được tháo dỡ, nhiều ngôi nhà vốn bị che khuất nay có mặt tiền rộng rãi, thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và nâng cao giá trị cảnh quan đô thị.