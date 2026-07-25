Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác sau dự án chống ngập

Từ tuyến đường thường xuyên ngập úng, bị lấn chiếm, Xuân Tảo (Hà Nội) nay khoác lên diện mạo khang trang với hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả rõ rệt trong mùa mưa.
Video: Cận cảnh tuyến đường cửa ngõ Tây Hồ Tây lột xác nhờ dự án chống ngập.
Lan can bảo vệ được lắp đặt đồng bộ cùng hàng cây xanh hai bên đường góp phần hoàn thiện cảnh quan, mang đến diện mạo khang trang cho khu vực.
Điểm nhấn của dự án là tuyến mương tiêu thoát nước quy mô lớn được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực chống ngập, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu vực.
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