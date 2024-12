Bắt giam 'con nghiện' tàng trữ súng, đạn

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Quang Trung (SN 1990, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tạm giữ hình sự Võ Quang Trung. (Ảnh: C.A)

Sáng 19/12, Công an thị trấn Hà Lam thực hiện kiểm tra hành chính nhà ở của Võ Quang Trung.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi áo ấm của Trung để trong phòng ngủ có 1 khẩu súng ngắn (dạng rulo) bằng kim loại, trong ổ đạn xoay có 6 viên đạn nghi là vũ khí quân dụng, 1 túi nylon bên trong chứa 22 viên đạn và 1 dao tự chế.

Thực hiện test nhanh, kết quả đối tượng Trung dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, Trung thừa nhận hành vi sử dụng ma túy, đồng thời khai nhận khẩu súng, đạn, dao tự chế nói trên được Trung mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) trên mạng xã hội Facebook với số tiền 2,3 triệu đồng.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 11 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và dương tính với ma tuý. Đáng chú ý phần lớn trong số này là các thiếu nữ có độ tuổi còn rất trẻ.

Danh tính nhóm người bị phát hiện, bắt giữ gồm Trần Thị Thủy T. (SN 2009); Trần Thị Bảo Th. (2007), Trần Thị Thu Hiền (SN 2000); Hồ Nhật Phi (SN 2004); Lê Thị Huyền T. (SN 2009); Nguyễn Ý N. (SN 2010), cùng trú TP Huế.

Phan Thị Nh. (SN 2008, trú huyện Quảng Điền); Đặng Viết Bảo (SN 2000, trú huyện Phú Vang); Hoàng Trọng Đăng Quyền (SN 1995, trú thị xã Hương Thủy); Lê Quý Phúc (SN 2006, trú thị xã Hương Thủy), Hoàng Nhật Bảo An (SN 2005, huyện Phong Điền, cùng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo cơ quan điều tra, sáng 18/12, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức tụ tập tại phòng trọ có địa chỉ 106 Hải Triều, phường An Đông (TP Huế) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi nắm được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp Công an phường An Đông thực hiện công tác kiểm tra và phát hiện tại phòng trọ trên tàng trữ trái phép 17 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, gậy sắt… Qua test nhanh, cả 11 thanh thiếu niên này đều dương tính với ma túy.