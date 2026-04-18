Bắt nghi phạm hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản của cô gái trẻ ở Đà Nẵng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về 2 hành vi “Hiếp dâm”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Đức Anh. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T. (SN 2004, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tố cáo bị Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản tại nơi ở của đối tượng thuộc phường An Khê.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phân công Tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét nóng.

Đến ngày 16/4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Anh khai nhận, khoảng 8h ngày 8/4, bằng thủ đoạn gian dối, hắn dụ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Khi nạn nhân đến phòng ngủ tầng 2, đối tượng đóng cửa, khống chế, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau đó, kẻ này ép buộc chị T. để lại điện thoại thì mới được rời khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, Lê Đức Anh đem điện thoại của bị hại đi bán lấy 26 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó, hắn mua lại một điện thoại khác tương tự gửi trả nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu giữ các tang vật gồm: 1 điện thoại iPhone 17 Promax 256GB, 1 điện thoại iPhone 17 Pro 256GB cùng nhiều đồ vật liên quan.