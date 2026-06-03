Tuồn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất ra thị trường, 3 người bị bắt

(VTC News) -

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 3 người về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ba người bị khởi tố đều trú tại Bắc Ninh, gồm: Chu Trọng Hân (sinh năm 1976, trú tại phường Vân Hà), Lê Thị Hoan (sinh năm 1978, trú tại phường Nếnh) và Thân Văn Trưởng (sinh năm 1981, trú tại xã Lạng Giang).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với: Chu Trọng Hân (áo sơ mi kẻ), Thân Văn Trưởng (áo phông xanh) và Lê Thị Hoan (áo đen).

Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang 3 cơ sở của các đối tượng trên đang có hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Hóa chất được những người này sử dụng là 6-Benzylaminopurine (6-BAP, tên thường gọi là “nước kẹo”). Đây là hóa chất tăng trưởng nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam, nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất của Lê Thị Hoan.

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản, niêm phong và tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm cùng giá đỗ đang ủ bên trong 971 lu nhựa.

Tại cơ quan công an, 3 chủ cơ sở thừa nhận đã dùng "nước kẹo" pha vào nước ủ nhằm mục đích kích thích giá đỗ lớn thần tốc, thân mập mạp, hình thức bắt mắt, đặc biệt là ít rễ và không bị hư hỏng để dễ bán.

Đáng chú ý, những người này khai nhận đã vận hành đường dây sản xuất giá đỗ bẩn từ năm 2024. Tính đến khi bị bắt, gần 1.000 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất cấm đã được các cơ sở này tuồn ra thị trường, bán đến tay người tiêu dùng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.