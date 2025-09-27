Bám theo đến đoạn đường vắng, kẻ đồi bại khống chế hiếp dâm người phụ nữ

(VTC News) -

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/5, khi thấy chị N.T.T.H. (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) chạy xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật đã bám theo.

Đến đoạn đường vắng, Nhật khống chế và có hành vi xâm hại đối với chị H. Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Lê Quang Nhật bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng.

Cách đây vài ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000, cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) - 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ 16 tuổi.

Khoảng 13h30, ngày 21/9, Quyết và Yên rủ cháu N. (16 tuổi, trú xã Na Son, tỉnh Điện Biên) đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình ăn uống, Quyết và Yên bàn bạc thống nhất với nhau ép cháu N. uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

Lợi dụng việc cháu N. bị say rượu, khoảng 17h30 cùng ngày, để tránh người khác phát hiện, Giàng A Quyết và Giàng A Yên chở cháu N. đến khu vực núi Rùa, thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi không có người sinh sống và thực hiện hành vi hiếp dâm N.