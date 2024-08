Bắt giam kẻ mua 3 thiếu nữ vào cơ sở massage giá 27 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 9/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hồ Bích Ngân (SN 2007, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, do có nhu cầu tuyển nhân viên massage, ngày 26/4/2024, Hồ Bích Ngân lên mạng xã hội Facebook lấy nick name “Ngân nn” đăng bài tuyển kỹ thuật viên massage không giới hạn.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Ngân kết bạn và được đối tượng chưa rõ danh tính bán cho Ngân 3 cô gái gồm L.C.B.A (sinh tháng 9/2008, ngụ Đắk Nông), N T.K.N (SN 2009) và N.H.B.V (SN 2009) - cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Qua thỏa thuận, Ngân mua 3 cô gái với giá 27 triệu đồng.

Sau đó, đến 28/6/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an huyện Đức Hòa (Long An) bắt Hồ Bích Ngân tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Trước đó, hôm 15/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt giữ 4 kẻ về hành vi mua bán một cô gái.

Theo đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận trình báo của một cô gái 19 tuổi (nhân viên quán karaoke 307 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột) về việc bị quản lý của quán bán cho người khác với giá 20 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ 4 người liên quan.