Mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2025

Năm 2025, ABBANK đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.458 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 127.810 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024 (được điều chỉnh theo cơ chế điều hành tăng trưởng tín dụng của NHNN). Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2024.

Trước đó, năm 2024, chỉ tiêu tổng tài sản của ngân hàng vượt mức kế hoạch, các chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng và huy động đạt xấp xỉ mức kế hoạch đặt ra. Riêng chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt gần 78% mức kế hoạch nhưng so với mức thực hiện năm 2024 đã có sự tăng trưởng cao ở mức 51,7%.

Kết quả lợi nhuận của ABBANK năm 2024 chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ đề ra có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó phải kể đến là nợ xấu phát sinh tăng đẩy chi phí trích lập dự phòng lên cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sụt giảm lợi nhuận; hiệu quả hoạt động của bộ máy còn hạn chế; năng lực xây dựng, tổ chức thực thi các giải pháp kinh doanh và kiểm soát rủi ro còn nhiều bất cập, hạn chế…

Sẽ tinh giảm nhân sự

Một ngân hàng quy mô hơn 4.300 nhân viên sẽ tinh giảm nhân sự trên toàn hệ thống. (Ảnh minh họa).

Lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ triển khai và hoàn thành việc rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức Hội sở. Trong đó, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại các chức năng/nhóm chức năng của các Khối/Ban hiện tại; sắp xếp, tinh giảm nhân sự một cách có hiệu quả.

Đồng thời, ABBank sẽ thu gọn số lượng đầu mối Hội sở đồng thời giảm các tầng nấc trung gian từ Hội sở xuống các đơn vị kinh doanh. Ngân hàng sẽ gắn trách nhiệm của các Đơn vị Hội sở với kết quả kinh doanh của ABBANK và trách nhiệm liên đới của các Đơn vị, bộ phận vận hành, hỗ trợ đối với kết quả kinh doanh khi đánh giá, chi trả thu nhập, đãi ngộ để tăng cường sự hỗ trợ, kiểm soát của các đơn vị Hội sở đóng góp thiết thực vào kết quả kinh doanh.

ABBANK cũng tổ chức lại mô hình mạng lưới bán hàng cho phù hợp với thực tiễn của ABBANK, khắc phục các yếu kém, hạn chế, bất cập hiện tại.

Bên cạnh đó, nhà băng này sẽ rà soát tinh giản nhân sự trên toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bố trí nhân sự phù hợp với tổ chức bộ máy đã được điều chỉnh tinh gọn; đồng thời bảo đảm đủ nguồn nhân lực cần cho phát triển kinh doanh. ABBank sẽ giao chỉ tiêu, đánh giá gắn với thực hiện chính sách đãi ngộ nhằm bảo đảm công bằng theo kết quả, đóng góp thực tế, tâm huyết và trách nhiệm của CBNV, mang lại niềm tin, sự khích lệ và tinh thần cống hiến của đội ngũ CBNV; thay thế nhân sự có hiệu quả làm việc và đóng góp thực tế thấp.

Trước đó, quy mô nhân sự của ABBANK cũng đã giảm trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính, cuối năm 2024, ngân hàng hợp nhất ABBANK có 4.357 nhân sự, giảm 71 người so với năm 2023. Trong đó, nhân sự ngân hàng mẹ là 3.709 người, giảm 51 người.

HĐQT ABBANK cũng nêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm nay như tiếp tục Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái số; Ưu tiên nguồn lực và nâng cao hiệu quả kiểm soát, đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ xấu; Nâng cao năng lực và chất lượng đánh giá, thẩm định và phê duyệt tín dụng,….

Bầu 2 nhân sự mới vào HĐQT

Tại Đại hội, ABBANK sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Cụ thể, Đại hội đồng Cổ đông ABBANK ngày 28/4/2023 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm 07 thành viên, đồng thời thông qua việc bầu các nhân sự sau: Ông Đào Mạnh Kháng, Ông Vũ Văn Tiền, Ông John Chong Eng Chuan, Ông Foong Seong Yew, Ông Nguyễn Danh Lương, Bà Đỗ Thị Nhung và Ông Trần Bá Vinh giữ chức danh Thành viên HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Ngày 05/01/2025, Malayan Banking Berhad (Maybank) - cổ đông nước ngoài sở hữu 16,394% vốn cổ phần tại ABBANK đã có văn bản gửi ABBANK thông báo đề cử ông Syed Ahmad Taufik Albar ứng cử làm Thành viên HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2023-2027 và làm người đại diện 50% vốn của Maybank tại ABBANK thay thế ông John Chong Eng Chuan, hiệu lực ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Đồng thời, ngày 16/01/2025 ông Trần Bá Vinh - Thành viên độc lập HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông ABBANK thông qua việc miễn nhiệm.

Ngân hàng sẽ bầu 2 nhân sự mới vào HĐQT. Danh sách dự kiến gồm có ông Syed Ahmad Taufik Albar và ông Trịnh Thanh Hải. Trong đó, ông Syed Ahmad Taufik Albar đại diện cho Maybank. Ông Trịnh Thanh Hải dự kiến làm thành viên độc lập HĐQT, hiện ông là Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Công ty CP Đầu tư Văn Phú; Thành viên HĐQT không điều hành Quỹ Đầu tư Vinacapital Vietnam Opportunity (VOF).