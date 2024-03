Bắt giám đốc điện lực huyện ở Bắc Kạn

(VTC News) -

Tối 28/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh này vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thanh Bình (SN 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn) là Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Bình (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Hoàng Thanh Bình với vai trò là Giám đốc Điện lực huyện Na Rì đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như sau: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 2 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.