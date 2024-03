Bắt 7 người liên quan vụ khai thác vàng trái phép ở Lai Châu

(VTC News) -

Chiều 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 người với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Các trường hợp bị bắt gồm: Lò Văn Ương (49 tuổi), Lò Văn Lâm (38 tuổi), Lò Văn Piếng (57 tuổi), Lò Văn Soan (45 tuổi), Lò Văn Chựa (55 tuổi), Lò Văn Yến (56 tuổi), Cà Văn Hiêng (39 tuổi, cùng ở xã Noong Hẻo).

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên. Đồng thời, công an tiếp tục điều tra, mở rộng các hành vi vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Nhóm người khai thác vàng trái phép vừa bị Công an Lai Châu bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu triệu tập Lò Văn Ương (49 tuổi, trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) để làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ương là kẻ chủ mưu thuê nhân công địa phương thăm dò, khai thác vàng trái phép ở khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ vào cuối tháng 2/2024.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2023, Ương cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển “phu” lén đến khu vực xã Noong Hẻo khai thác vàng. Điểm mỏ trên bị chính quyền đánh sập từ năm 2022.

Quá trình khai thác, Ương cùng đồng bọn thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng Tuấn Tuyền (TP Lai Châu) và một số cửa hàng vàng khác, thu được hơn 6 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Ương là Lò Văn Hại bị trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Ương đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình anh Hại 250 triệu đồng. Ương đưa trước 150 triệu đồng và nói 100 triệu đồng sẽ gửi sau. Đến 8/3, gia đình đưa thi thể nạn nhân về khâm liệm, chôn cất tại nghĩa trang bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo.