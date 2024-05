Bắt 18 người liên quan vụ ‘Giết người’, ‘Gây rối trật tự công cộng’ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 20/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giam 18 người liên quan vụ Phạm Công Long (20 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và đồng phạm thực hiện hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 24/6/2022 tại phường An Hải Bắc và ngày 18/10/2022 tại phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo điều tra, do có mâu thuẫn, tối 23/6/2022, Phạm Công Long rủ nhóm bạn của mình giúp sức đánh nhau với nhóm thanh niên tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Long tập hợp nhóm gồm Nguyễn Anh Tín, Phan Trường Vũ, Võ Minh Nhật Tuyên, Mai Xuân Thái, Ngô Nhật Hào, Trần Công Hiếu, Phạm Ngọc Hưng, Phạm Tấn Lít, Lê Trần Huy Hậu, Trần Quốc Tâm, Phan Tá Nam, Tống Văn Lương, Nguyễn Đình Chiểu và một thanh tiêu niên khác (tuổi từ 14 đến 19, trú quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

2h ngày 24/6/2022, nhóm Long tập hợp lại tại địa bàn quận Liên Chiểu, cầm nhiều hung khí như ba chĩa, dao tự chế, vỏ chai bia...lên xe máy chạy về quận Sơn Trà để tìm nhóm Mân Thái.

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng.

Khi qua cầu Sông Hàn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), nhóm Long tháy Đinh Phương D. (19 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Cao Duy Kh. (15 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) ngồi sửa xe tại vỉa hè đường dẫn lên cầu.

Nghĩ D. và Kh. là đồng bọn của nhóm Mân Thái, nhóm của Long vác hung khí đuổi chém khiến D. và Kh. thương tích nặng tỷ lệ lần lượt là 25% và 9%.

KhI công an đang điều tra thì tháng 10/2022, cũng vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên Mân Thái, Long tiếp tục rủ nhóm của mình và nhờ thêm nhóm Hòa An (quận Cẩm Lệ) do Mai Thanh Tuấn (20 tuổi, trú phường Hòa An) cầm đầu giúp sức đánh nhau.

21h ngày 18/10, nhóm của Long (gồm 12 người) và nhóm Tuấn (15 người) tập trung tại Liên Chiểu, sau đó cầm hung khí qua địa bàn quận Sơn Trà tìm nhóm Mân Thái.

Đến đường Chu Huy Mân (phường Mân Thái) thì gặp anh Ngô Phan Minh L. chở anh Đặng Võ L. bằng xe máy. Dù không xác định 2 người này có phải nhóm Mân Thái hay không nhưng nhóm Long và Tuấn vẫn cầm dao tấn công khiến anh Đặng Võ L. bị thương tích tỷ lệ 28%, anh Ngô Phan Minh L. thương tích là 1%.

Với vụ án xảy ra ngày 24/6/2022, sau khi điều tra, Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà khởi tố, bắt giam Phạm Công Long, Trần Quốc Tâm, Võ Minh Nhật Tuyên, Lê Trường Vũ, Mai Thanh Tuấn, Lưu Quang Sang, Võ Thanh Toàn về 2 hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời khởi tố Nguyễn Tấn Lực về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Với vụ án xảy ra tháng 10/2022, sau khi củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt giam 18 người về các hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Anh Tín, Huỳnh Nhật Long, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Ngọc Hưng, Lê Trần Huy Hậu, Nguyễn Đình Chiêu, Phan Tá Tam, Tống Văn Lương, Trần Quốc Quý, Cái Phạm Viết Toàn, Nguyễn Tấn Lực, Trương Văn Hoàng, Nguyễn Kim Pháp, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Phước Trường Giang, Bùi Văn Toản, Phan Quốc Việt Cường, Nguyễn Hoàng Anh.

Cơ quan công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với một số người khác có liên quan.