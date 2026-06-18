Báo Brazil: Messi chưa lập kỷ lục World Cup, vẫn kém 1 cầu thủ nữ

(VTC News) -

Tờ O Globo của Brazil đưa ra thống kê bất ngờ để khẳng định Messi vẫn "không phải người ghi bàn thắng nhiều nhất tại World Cup". Lý do thoạt nghe có vẻ khó tin nhưng trên thực tế lại không phải không có lý. Thành tích của Lionel Messi có thể không phải là kỷ lục nếu xét kỹ về mặt câu chữ, theo lập luận của tờ báo Brazil.

Video: Messi ghi 3 bàn giúp Argentina thắng Algeria 3-0

Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử World Cup khi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026. Ba bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, tờ Globo (Brazil) lại cho rằng không thể nói Messi hay Klose là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở đấu trường World Cup. Tờ báo này nhắc đến một cầu thủ khác người Brazil, từng ghi tới 17 bàn thắng qua 6 kì World Cup. Đó chính là huyền thoại Marta của đội tuyển bóng đá nữ Brazil. Kỷ lục của cô đương nhiên được thiết lập ở World Cup bóng đá nữ (FIFA Women's World Cup).

Cô ghi được tổng cộng 17 bàn thắng và hiện đang giữ kỷ lục. Marta ra mắt tại World Cup 2003, ghi được 3 bàn thắng. Tại World Cup 2007 khi Brazil giành vị trí á quân, tiền đạo này là vua phá lưới của giải đấu với 7 bàn thắng. Cô có thêm 4 pha lập công vào năm 2011, 1 bàn vào năm 2015 và 2 bàn vào năm 2019. Ở World Cup nữ 2023, Marta không ghi được bàn nào khi đã lớn tuổi và sa sút rất nhiều.

Globo nhận định: "Ngay ở World Cup 2026, Messi vẫn có thể phá kỉ lục của Marta và Mbappe cũng sẽ làm được điều này. Tuy nhiên, Marta vẫn có thêm cơ hội để ghi thêm bàn thắng vào năm 2027 nếu được triệu tập lên đội tuyển Brazil tham dự World Cup. Người hâm mộ kì vọng rằng Marta sẽ có mặt và nói lời chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 41".