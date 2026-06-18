Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch Kevin Warsh

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tạo việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng lực lượng lao động.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng trên 4%.

Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Fed đồng thời công bố dự báo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%.

Các nhà hoạch định chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed.

Một điểm đáng chú ý là Fed dưới thời ông Warsh đã thay đổi đáng kể cách thức truyền thông chính sách. Tuyên bố sau cuộc họp chỉ dài khoảng 130 từ, ngắn hơn rất nhiều so với các tuyên bố dưới thời cựu Chủ tịch Jerome Powell.

Văn bản không đề cập đến khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới và nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả, trong khi không nhắc trực tiếp tới mục tiêu việc làm.

Ông Warsh cũng công bố kế hoạch thành lập năm nhóm công tác mới nhằm rà soát hoạt động truyền thông, các nguồn dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ, bảng cân đối tài sản và năng suất lao động.

Tuy nhiên, ông khẳng định Fed chưa có ý định xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% cho đến khi mục tiêu này thực sự đạt được.

Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn hơn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%.

Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Quang Trung (VOV-Washington)