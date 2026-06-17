Báo Bồ Đào Nha: Messi xứng đáng nhận thẻ đỏ

(VTC News) -

Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử World Cup khi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026. Ba bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Tuy nhiên, sau trận đấu, Messi cho biết anh không quá bận tâm tới những con số này.

Tuy nhiên, pha bóng gây tranh cãi xảy ra ở phút 32. Lionel Messi phạm lỗi với Aissa Mandi bên phía Algeria. Đội trưởng đội tuyển Argentina dường như đã dùng gầm giày đạp vào bắp chân của đối phương. Tuy nhiên, trọng tài Szymon Marciniak chỉ cắt còi và không phạt thẻ Messi. VAR không can thiệp trong pha bóng này.

"Thẻ đỏ chắc chắn 100%: Messi thoát khỏi án phạt truất quyền thi đấu trong trận ra mắt World Cup", tờ A Bola của Bồ Đào Nha đăng tải bài viết sau trận đấu giữa Argentina và Algeria ở vòng bảng FIFA World Cup 2026.

Messi phạm lỗi với cầu thủ Algeria.

Bình luận về tình huống này, Nedum Onuoha - cựu cầu thủ Man City nói: "Messi đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ, tôi cho rằng cậu ấy đã thấy đó là khoảnh khắc hỗn loạn. Khi cầu thủ Algeria ngã xuống, Messi rất lo lắng vì biết mình có thể gặp rắc rối. Trọng tài không nhìn thấy và có lẽ VAR đã nói không sao cả. Tôi nghĩ rằng đó là thẻ đỏ".

Trong khi đó, Alejandro Moreno - cựu tuyển thủ Venezuela bình luận trên sóng truyền hình: "Thẻ đỏ cho Lionel Messi là chuẩn xác, đáng ra điều đó nên xuất hiện. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là cảm giác các cầu thủ xuất sắc được ưu ái - là khi anh ấy suýt ghi hattrick và Luca Zinade cản phá thành công. Có bức ảnh cho thấy chủ tịch FIFA đang mỉm cười và biểu cảm như thể suýt nữa có bàn rồi, tiếc quá.

Tôi rất thích Messi nhưng đó là một pha phạm lõi thôi bạo, khi bạn đá vào bắp chân của đối thủ ở dưới đầu gối và hướng về mắt cá chân, đó phải là thẻ đỏ".

Dù vậy, màn trình diễn của Messi tại Mỹ không thể bị phai mờ bởi một tình huống gây tranh cãi. Phút 60, thủ môn Luca Zidane - con trai huyền thoại Pháp Zinedine Zidane - không bắt dính được cú sút của Alexis Mac Allister. Messi băng vào đá bồi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Màn trình diễn ngoạn mục của "El Pulga" chưa dừng lại. Messi hoàn tất cú hattrick ở phút 76 với cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp bên trái khung thành. Argentina thắng Algeria 3-0 còn siêu sao 38 tuổi chạm tới hàng loạt cột mốc lịch sử.

"Chắc chắn Messi phải nhận thẻ đỏ, lẽ ra là vậy. Có một điều đáng lo ngại khác, và càng củng cố luận điểm rằng những cầu thủ xuất sắc luôn được đối xử ưu ái.

Khi Messi sắp ghi hat-trick và thủ môn Luca Zidane cản phá thành công, họ chiếu cảnh chủ tịch FIFA Infantino mỉm cười như thể muốn nói suýt nữa thì vào. Điều đó càng làm bật luận điểm rằng anh chàng này được đối xử khác biệt", Alejandro Moreno - cựu tuyển thủ Venezuela bình luận trên sóng ESPN.

“Chúng ta thậm chí không cần nhìn lại hình ảnh tĩnh nếu xem video trực tiếp. Ngay từ đầu, tôi đã thấy đó là một pha phạm lỗi thô bạo. Rồi xem lại, rõ ràng đây là một pha phạm lỗi nghiêm trọng. Ai đó cần phải xem xét lại tình huống này. Tại sao trọng tài Szymon Marciniak không được gọi đến để xem xét lại?

Lionel Messi đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Dù tôi rất yêu mến Lionel Messi, nhưng đó là một pha phạm lỗi vụng về, một pha phạm lỗi thô bạo. Anh ta đã dùng chân đạp vào phía sau bắp chân của đối phương theo hướng từ đầu gối xuống đến mắt cá chân. Anh ta đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ”, Alejandro Moreno nói thêm.