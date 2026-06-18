(VTC News) -

Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 2h ngày 19/6 trên sân SoFi, Los Angeles (Mỹ) là cơ hội để 2 đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, khả năng giành chiến thắng của Thụy Sỹ là 61,6%. Cơ hội thắng của Bosnia & Herzegovina chỉ là 17%.

Nhận định bóng đá Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina

Cục diện bảng B rất cân bằng sau lượt trận đầu tiên. Cả 4 đội Canada, Qatar, Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina đều có 1 điểm sau các trận hòa 1-1. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 2h ngày 19/6.

Thụy Sỹ là đội chịu nhiều tiếc nuối hơn sau trận ra quân. Họ dẫn Qatar đến những phút bù giờ nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa. Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin tạo ra rất nhiều cơ hội, kiểm soát bóng tốt và dứt điểm nhiều, nhưng không thể kết thúc trận đấu bằng chiến thắng.

Dẫu vậy, Thụy Sỹ vẫn được đánh giá cao hơn Bosnia & Herzegovina. Họ có chất lượng đội hình đồng đều, kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn và nhiều cầu thủ giữ vai trò quan trọng tại các câu lạc bộ châu Âu. Nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, Thụy Sỹ có cơ sở lớn để giành 3 điểm.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sỹ ghi bàn trong 12/13 trận gần nhất. Bosnia & Herzegovina hòa 6 trận liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức. 5/6 trận gần nhất của Bosnia & Herzegovina có không quá 2 bàn. Thụy Sỹ chỉ thua 2 trong 17 trận vòng bảng World Cup hoặc EURO gần nhất. Embolo ghi 10 bàn trong 13 trận gần nhất cho đội tuyển. Thụy Sỹ tung 26 cú sút trước Qatar nhưng chỉ ghi 1 bàn. Bosnia & Herzegovina chỉ có 1 lần ghi được nhiều hơn 1 bàn trong 16 trận gần nhất.

Phân tích phong độ Thụy Sỹ

Thụy Sỹ thắng 4, hòa 5 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 19 bàn và thủng lưới 9 lần. Đây là phong độ tương đối ổn định, dù đội bóng này chưa tạo cảm giác bùng nổ ở thời điểm bước vào World Cup 2026.

Trận hòa Qatar 1-1 là lời cảnh báo cho Thụy Sỹ. Họ dứt điểm nhiều, chuyền bóng tốt nhưng thiếu sự lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định. Bàn thua ở phút bù giờ cũng cho thấy đội bóng châu Âu cần kiểm soát rủi ro tốt hơn trong giai đoạn cuối trận.

Điểm mạnh của Thụy Sỹ vẫn nằm ở trục giữa. Granit Xhaka giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ, Manuel Akanji và Nico Elvedi mang lại sự chắc chắn ở hàng thủ, còn Breel Embolo là điểm đến quan trọng trên hàng công. Embolo đang có phong độ ghi bàn tốt trong màu áo đội tuyển và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Thụy Sỹ.

Thụy Sỹ cũng có nhiều phương án tấn công từ hai biên. Dan Ndoye, Ruben Vargas, Noah Okafor hoặc Johan Manzambi đều có thể tạo ra khác biệt nhờ tốc độ và khả năng đi bóng. Nếu gây đủ áp lực lên hàng thủ Bosnia & Herzegovina, Thụy Sỹ có thể sớm kéo trận đấu về thế chủ động.

Thụy Sỹ chủ quan, phung phí dẫn đến mất chiến thắng trước Qatar. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina thắng 4, hòa 5 và thua 1 trong 10 trận gần nhất, nếu tính cả các trận thắng sau loạt sút luân lưu ở vòng play-off. Trong thời gian thi đấu chính thức, đội bóng này hòa tới 6 trận liên tiếp. Điều đó cho thấy Bosnia & Herzegovina là đối thủ rất khó chịu.

Trận hòa Canada 1-1 giúp Bosnia & Herzegovina có khởi đầu chấp nhận được tại World Cup 2026. Jovo Lukic ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1, trước khi Canada gỡ hòa ở cuối trận. Dù không cầm bóng nhiều, Bosnia & Herzegovina vẫn cho thấy khả năng chịu áp lực và phòng ngự kiên trì.

Tuy nhiên, khả năng tấn công của Bosnia & Herzegovina chưa thật sự thuyết phục. Họ không ghi quá 1 bàn trong 6 trận gần nhất tính trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là vấn đề đáng chú ý khi đối thủ sắp tới là Thụy Sỹ, đội có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức pressing tốt hơn Canada.

Vấn đề của Bosnia & Herzegovina là khả năng duy trì sức ép. Họ không kiểm soát bóng nhiều, số đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác ở lượt đầu đều thấp nhất bảng B. Nếu để Thụy Sỹ tạo ra thế trận một chiều, Bosnia & Herzegovina khó tránh khỏi áp lực lớn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bosnia & Herzegovina cầm hòa Canada ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina

Thụy Sỹ không có ca chấn thương đáng kể sau trận hòa Qatar. Huấn luyện viên Murat Yakin nhiều khả năng giữ bộ khung chính với Kobel trong khung thành, Akanji và Elvedi ở hàng thủ, Xhaka điều phối tuyến giữa, còn Embolo đá cao nhất trên hàng công.

Dù vậy, Thụy Sỹ có thể điều chỉnh ở hai biên. Noah Okafor và Johan Manzambi là những phương án cạnh tranh suất đá chính, trong khi Dan Ndoye vẫn có cơ hội tiếp tục được sử dụng nhờ khả năng tạo đột biến.

Bosnia & Herzegovina lo ngại tình trạng của Sead Kolasinac sau khi hậu vệ này rời sân ở cuối trận gặp Canada. Nidal Celik chắc chắn vắng mặt trong phần còn lại của giải vì chấn thương và được thay thế bằng Arjan Malic.

Huấn luyện viên Sergej Barbarez có thể tiếp tục sử dụng hệ thống thiên về phòng ngự. Nếu Kolasinac kịp bình phục, hàng thủ Bosnia & Herzegovina sẽ có thêm kinh nghiệm để đối phó với sức ép từ Thụy Sỹ.

Đội hình dự kiến Thụy Sỹ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.

Dự đoán kết quả: Thụy Sỹ 1-0 Bosnia & Herzegovina.