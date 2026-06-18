Messi tuyên bố không dự World Cup 2030

(VTC News) -

Tờ Ole dẫn câu trả lời của Lionel Messi về khả năng xuất hiện ở kỳ World Cup tiếp theo. Siêu sao của đội tuyển Argentina nói: "Không, điều đó chắc chắn không xảy ra", Messi nhấn mạnh rằng mọi trận đấu ở World Cup 2026 đối với anh đã là "phần thưởng".

Video: Messi ghi 3 bàn giúp Argentina thắng Algeria 3-0

Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân ở 6 kì World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026). Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử World Cup khi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 trong khuôn khổ bảng J World Cup 2026.

Ba bàn thắng giúp siêu sao 38 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Tuy nhiên, sau trận đấu, Messi cho biết anh không quá bận tâm tới những con số này.

Lionel Messi không tham dự thêm World Cup nào nữa.

Lionel Messi bình thản với những gì vừa xảy ra: "Tôi rất vui, đặc biệt là khi khởi đầu World Cup với một kết quả tích cực. Tôi đi qua 6 kì World Cup với một danh hiệu vô địch. Trận đấu đầu tiên chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với những gì đang diễn ra ở World Cup 2026.

Tôi nghĩ rằng chỉ có Batistuta từng ghi hat-trick ở World Cup, được sánh ngang với ông ấy là một niềm tự hào. Nhưng tôi nói rồi, quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Bao nhiêu bàn thắng chỉ là con số thống kê, nó không thay đổi điều gì với tôi. Mọi thứ thời điểm này sẽ đều là phần thưởng với tôi".

Tiền đạo sinh năm 1987 khẳng định bản thân luôn thích sự cạnh tranh và nỗ lực hết mình. Anh cho biét đã cố gắng để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho World Cup.

"Tôi tập luyện để cảm thấy mình có ích, để có thể giúp đỡ đội bóng. Argentinan có sự cạnh tranh lớn với những cầu thủ xuất sắc, và không ai cho bạn bất cứ điều gì miễn phí. Ở đây, bạn phải có phong độ đỉnh cao để có thể cạnh tranh và thi đấu. Đó là điều làm nên sức mạnh của chúng tôi và giúp chúng tôi đạt được mọi thành tích với tư cách là một tập thể", Messi bày tỏ.