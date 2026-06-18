Dự báo thời tiết ngày 18/6: Hà Nội mưa dông trước khi đón nắng nóng kéo dài

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/6/2026

Sáng sớm 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong khi đó, Hà Nội có lúc mưa rào và dông với nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C.

Ngày 18/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Ngày 18/6, Hà Nội có lúc mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, cùng ngày, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 19/6, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ 20/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, Hà Nội cũng đón đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/6/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và rải rác dông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông. Đồng bằng mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập dồn vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.