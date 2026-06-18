Giá vàng hôm nay 18/6: Quay đầu lao dốc, mất mốc 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Sau các phiên tăng giá trong bối cảnh giá dầu tiếp tục giảm do Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực hơn về một thỏa thuận hòa bình, giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh, về dưới 4.300 USD/ounce.

Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày thứ Tư thông báo, cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng hôm nay quay đầu lao dốc. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tốc độ vững chắc, bất chấp mức độ bất ổn còn cao, một phần xuất phát từ xung đột tại Trung Đông. Theo cơ quan này, năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục duy trì ở mức mạnh, số lượng việc làm mới tăng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Đáng chú ý, thông cáo lần này không đưa ra bất kỳ định hướng cụ thể nào về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường tiếp tục phải chờ đợi thêm các tín hiệu từ dữ liệu kinh tế.

Ngay sau khi Fed công bố quyết định, giá vàng giảm mạnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng (mua) - 151,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700.000 - 200.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng (mua) - 151,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng (mua) và 500.000 đồng/lương (bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.261 USD/ounce, giảm 74 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất.

Nếu giá vàng "tạo đáy" mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.