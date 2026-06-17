Nữ sinh 16 tuổi là gương mặt trẻ nhất trong gần 800 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc

(VTC News) -

Đằng sau dấu ấn đặc biệt ấy là hành trình nhiều năm rèn luyện, cống hiến trong công tác Đội, Đoàn cùng những thành tích nổi bật trong học tập, năng khiếu.

Từ cô Liên đội trưởng năng nổ đến đại biểu trẻ nhất Đại hội

Giữa gần 800 đại biểu ưu tú đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trương Nguyễn An Nhiên (sinh ngày 24/4/2010) là gương mặt nhỏ tuổi nhất.

Trương Nguyễn An Nhiên, đại biểu trẻ nhất trong 786 đại biểu tham dự ại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới. (Ảnh: NVCC)

Là học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, An Nhiên đang giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn lớp. Mới được kết nạp Đoàn từ cuối năm lớp 9, nhưng nữ sinh có quá trình dài gắn bó với hoạt động Đội khi còn học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế), từng là Liên đội trưởng tiêu biểu, tích cực tham gia nhiều phong trào thiếu nhi.

Bước vào môi trường THPT, An Nhiên tiếp tục thể hiện sự năng động, trách nhiệm qua hàng loạt hoạt động như tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế lần thứ XVII; dẫn chương trình, biểu diễn tại lễ kỷ niệm 129 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế; tham gia biểu diễn tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Thuận Hóa; tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ của nhà trường.

Không chỉ tích cực trong công tác Đoàn, cô học trò xứ Huế còn có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực năng khiếu. Năm 2023, An Nhiên giành giải Quán quân bảng Piano tại Liên hoan Phím đàn xanh, cho thấy năng khiếu, sự tự tin, bản lĩnh và khả năng phát triển toàn diện.

An Nhiên tham gia Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Piano Việt Nam năm 2024 tại thành phố Huế.

Chia sẻ về việc trở thành đại biểu trẻ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc, An Nhiên cho biết bản thân bất ngờ khi những nỗ lực trong suốt quá trình tham gia hoạt động Đội, Đoàn và ngoại khóa được ghi nhận.

“Suốt quá trình hoạt động Đoàn, hoạt động ngoại khóa, em không nghĩ sự nhiệt huyết và những cố gắng của mình lại được ghi nhận như vậy”, An Nhiên nói.

Nữ sinh cho biết việc góp mặt tại Đại hội không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn đi kèm trách nhiệm lớn hơn. “Em rất vui và tự hào khi được đại diện cho các đoàn viên trẻ tham dự Đại hội. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm để em mang theo tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các bạn học sinh đến với Đại hội”, An Nhiên chia sẻ.

Khát vọng về môi trường học tập hiện đại

Lần đầu tiên tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc, điều An Nhiên mong muốn gửi gắm là xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện hơn, nơi học sinh không chỉ học kiến thức mà còn có điều kiện phát triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Học sinh ngày nay cần nhiều hơn những không gian sáng tạo, các sân chơi học thuật, hoạt động ngoại khóa và môi trường ứng dụng công nghệ để khám phá khả năng của bản thân.

“Em mong học sinh sẽ được học tập trong môi trường hiện đại hơn với các phòng thí nghiệm, lớp học ứng dụng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động ngoại khóa, sân chơi học thuật và các chương trình giao lưu phù hợp để học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát triển bản thân”, An Nhiên bày tỏ.

An Nhiên (phải) tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Với An Nhiên, những hoạt động thực tiễn chính là “lớp học thứ hai”, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và khả năng thích ứng với những thay đổi của cuộc sống.

Trên hành trình trưởng thành, nữ sinh luôn nhắc đến mẹ như người truyền cảm hứng quan trọng nhất. “Mẹ luôn ở bên cạnh động viên và cho em những lời khuyên khi tham gia các hoạt động ở trường, hoạt động ngoại khóa. Mẹ khuyến khích em mạnh dạn trải nghiệm, thử sức ở những vị trí trách nhiệm mới để trưởng thành hơn mỗi ngày”, An Nhiên tâm sự.

Ở tuổi 16, Trương Nguyễn An Nhiên mang đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ sự trẻ trung, nhiệt huyết mà còn là hình ảnh của một thế hệ học sinh năng động, chủ động trải nghiệm và sẵn sàng cống hiến. Hành trình từ một Liên đội trưởng đến đại biểu trẻ nhất trong gần 800 đại biểu tham dự Đại hội là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.