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Xuất bản ngày 17/06/2026 08:43 PM
Cập nhật lúc 08:44 PM ngày 17/06/2026

Ronaldo: 'Cả thế giới phải chấp nhận Messi xuất sắc nhất mọi thời đại'

Anh Ngọc
Anh Ngọc
(VTC News) -

Ronaldo Nazario cho rằng việc Lionel Messi xuất sắc nhất lịch sử bóng đá là sự thật không thể chối cãi.

Ronaldo Nazario dành những lời ca ngợi cho Leo Messi sau khi siêu sao 38 tuổi ghi 3 bàn giúp Argentina thắng Algeria 3-0 ở trận ra quân World Cup 2026 sáng 17/6. "Người ngoài hành tinh" (biệt danh của Ronaldo Nazario) khẳng định Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

"Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ, và việc người phá vỡ nó là Messi thì không khiến bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào trên thế giới ngạc nhiên. Hơn nữa, Argentina còn là đương kim vô địch của giải đấu”, Ronaldo Nazario bình luận về việc Messi san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup của Miroslav Klose (16 bàn).

Trước khi chạm tới thành tích của Klose, Messi lần lượt vượt qua Kylian Mbappe, Gerd Muller, Just Fontaine (cùng 13 bàn) và chính Ronaldo Nazario (14 bàn). Chân sút lừng danh một thời của đội tuyển Brazil tiếp tục khen ngợi Messi: "Mỗi lần Messi bước ra sân, mọi thứ đều trở thành lịch sử và đầy vẻ tao nhã. Đã đến lúc cả thế giới ngừng né tránh và chấp nhận sự thật rằng cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Ronaldo Nazario nói tiếp: “Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao qua từng mùa giải và tiếp tục tỏa sáng ở World Cup, vậy mà vẫn còn những người nghi ngờ cậu ấy. Đây là một đêm không thể nào quên, một khoảnh khắc lịch sử sẽ được nhắc đến mãi mãi”.

Ronaldo Nazario (sinh năm 1976) được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ronaldo Nazario có 3 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và 2 lần giành giải thưởng Quả bóng Vàng. Ghi 62 bàn trong 98 trận cho ĐT Brazil, Ronaldo Nazario đã giành 2 chức vô địch World Cup. Ngoài ra, ông còn từng khoác áo các CLB danh tiếng như Barcelona, Inter Milan và Real Madrid trong sự nghiệp.

Messi vẫn tạo nên một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất World Cup dù đã 38 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Messi vẫn tạo nên một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất World Cup dù đã 38 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Với cá nhân Messi, anh đã có 794 bàn cho các câu lạc bộ và 120 bàn cho đội tuyển Argentina. Bên cạnh đó, siêu sao sinh năm 1987 còn sở hữu 414 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cú hat-trick vào lưới Algeria giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 16 bàn, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Đây cũng là lần đầu tiên anh lập hattrick ở sân chơi này. Messi đang được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Argentina bảo vệ thành công chức vô địch ở World Cup 2026.

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