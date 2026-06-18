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Xuất bản ngày 18/06/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 18/06/2026 06:30 AM

Sạt lở bờ sông Trà Khúc, dân bất lực khi đất canh tác bị 'nuốt chửng'

Thống Nhất
Thống Nhất
(VTC News) -

Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân Quảng Ngãi bị "nuốt chửng" sau hơn 1 thập kỷ bờ sông Trà Khúc lâm vào tình trạng sạt lở.

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể về đất sản xuất và làm gia tăng nỗi lo của người dân địa phương.

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể về đất sản xuất và làm gia tăng nỗi lo của người dân địa phương.

Theo người dân địa phương, đoạn sạt lở bờ sông Trà Khúc thuộc thôn Trường Định kéo dài khoảng 1km, bắt đầu từ chân cầu Cổ Lũy hướng về phía cửa sông. Tình trạng này đã diễn ra hơn 10 năm qua nhưng trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau mùa mưa bão năm 2025.

Theo người dân địa phương, đoạn sạt lở bờ sông Trà Khúc thuộc thôn Trường Định kéo dài khoảng 1km, bắt đầu từ chân cầu Cổ Lũy hướng về phía cửa sông. Tình trạng này đã diễn ra hơn 10 năm qua nhưng trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau mùa mưa bão năm 2025.

Nhiều vị trí xuất hiện các hàm ếch ăn sâu vào bờ. Bên cạnh đó là các vết nứt lớn kéo dài từ mép bờ vào khu vực đất sản xuất của người dân. Chỉ cần một trận mưa lớn hoặc dòng chảy mạnh xuất hiện, các khối đất có thể tiếp tục sụp xuống bất cứ lúc nào.

Nhiều vị trí xuất hiện các hàm ếch ăn sâu vào bờ. Bên cạnh đó là các vết nứt lớn kéo dài từ mép bờ vào khu vực đất sản xuất của người dân. Chỉ cần một trận mưa lớn hoặc dòng chảy mạnh xuất hiện, các khối đất có thể tiếp tục sụp xuống bất cứ lúc nào.

Ông Phan Thu (63 tuổi) cho biết hiện tượng sạt lở đã xuất hiện trước đây, khu vực ven sông còn có những bãi bồi rộng, cây cối xanh tốt và là nơi canh tác hoa màu của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, qua từng mùa mưa lũ, dòng sông liên tục thay đổi dòng chảy, khoét sâu vào bờ khiến đất đai bị cuốn trôi, nhà cửa của người dân bị đặt trong tình trạng báo động.

Ông Phan Thu (63 tuổi) cho biết hiện tượng sạt lở đã xuất hiện trước đây, khu vực ven sông còn có những bãi bồi rộng, cây cối xanh tốt và là nơi canh tác hoa màu của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, qua từng mùa mưa lũ, dòng sông liên tục thay đổi dòng chảy, khoét sâu vào bờ khiến đất đai bị cuốn trôi, nhà cửa của người dân bị đặt trong tình trạng báo động.

"Nước sông liên tục “ăn” sâu vào bờ, mỗi năm mất từ 5 - 7m đất. Tính đến nay, gia đình tôi đã mất hơn 500m² đất nông nghiệp. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ đất sản xuất mà cả nhà cửa của hàng chục hộ dân ven sông cũng sẽ bị đe dọa”, ông Thu nói.

"Nước sông liên tục “ăn” sâu vào bờ, mỗi năm mất từ 5 - 7m đất. Tính đến nay, gia đình tôi đã mất hơn 500m² đất nông nghiệp. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ đất sản xuất mà cả nhà cửa của hàng chục hộ dân ven sông cũng sẽ bị đe dọa”, ông Thu nói.

Để ứng phó với sạt lở, thời gian qua, nhiều hộ đã chủ động trồng tre, trồng cây dọc mép sông để giữ đất, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên bất lực trước sức tàn phá của dòng nước.

Để ứng phó với sạt lở, thời gian qua, nhiều hộ đã chủ động trồng tre, trồng cây dọc mép sông để giữ đất, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên bất lực trước sức tàn phá của dòng nước.

Do sạt lở đã ăn sâu vào sát khu dân cư, một số hộ dân có nhà gần mép sông phải chủ động di dời đến nơi an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Do sạt lở đã ăn sâu vào sát khu dân cư, một số hộ dân có nhà gần mép sông phải chủ động di dời đến nơi an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Hoài Thanh cho biết trên địa bàn xã hiện có hai điểm sạt lở bờ sông trọng điểm. Trong đó, xóm Khê Nam (thôn Trường Định) là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 50 hộ dân chịu tác động trực tiếp; xóm Gò Đá (thôn Phú Vinh) có khoảng 20 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ.

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Nguyễn Hoài Thanh cho biết trên địa bàn xã hiện có hai điểm sạt lở bờ sông trọng điểm. Trong đó, xóm Khê Nam (thôn Trường Định) là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 50 hộ dân chịu tác động trực tiếp; xóm Gò Đá (thôn Phú Vinh) có khoảng 20 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ.

"Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường theo dõi diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và xây dựng phương án di dời dân khi xuất hiện các dấu hiệu sụt lún, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con trong mùa mưa bão. Về lâu dài, việc đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố dọc sông Trà Khúc là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tài sản, đất sản xuất và ổn định đời sống cho người dân" - ông Thanh nói.

"Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường theo dõi diễn biến sạt lở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và xây dựng phương án di dời dân khi xuất hiện các dấu hiệu sụt lún, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con trong mùa mưa bão. Về lâu dài, việc đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố dọc sông Trà Khúc là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tài sản, đất sản xuất và ổn định đời sống cho người dân" - ông Thanh nói.

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