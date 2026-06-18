Sạt lở bờ sông Trà Khúc, dân bất lực khi đất canh tác bị 'nuốt chửng'

Lúc 6h ngày 18/6, giá dầu WTI ở mức 76,10 USD/thùng, giảm 0,61 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở mức 79,55USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng.
Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân Quảng Ngãi bị "nuốt chửng" sau hơn 1 thập kỷ bờ sông Trà Khúc lâm vào tình trạng sạt lở.
Theo quy hoạch Metro kết nối từ Bình Dương cũ vào trung tâm TP.HCM cùng dự án mở rộng Quốc lộ 13 dự báo tạo cú hích mới cho thị trường bất động sản khu vực Đông Bắc.
Nhận định Cộng hòa Séc vs Nam Phi, bảng A World Cup 2026 (23h ngày 18/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán kết quả thắng thua trận Cộng hòa Séc đấu với Nam Phi.
Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng huấn luyện viên Roberto Martinez không dám thay Ronaldo khỏi sân.
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Sáng 18/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.261 USD/ounce, giảm 74 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
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Chính phủ vừa ra Nghị quyết ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, có hiệu lực thi hành từ 16/6/2026 đến hết 15/6/2028.
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Sáng 18/6, đội tuyển Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1 ở lượt trận đầu tiên của bảng K World Cup 2026, trong đó Cristiano Ronaldo gây thất vọng lớn.
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