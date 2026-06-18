Sạt lở bờ sông Trà Khúc, dân bất lực khi đất canh tác bị 'nuốt chửng'

Ông Phan Thu (63 tuổi) cho biết hiện tượng sạt lở đã xuất hiện trước đây, khu vực ven sông còn có những bãi bồi rộng, cây cối xanh tốt và là nơi canh tác hoa màu của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, qua từng mùa mưa lũ, dòng sông liên tục thay đổi dòng chảy, khoét sâu vào bờ khiến đất đai bị cuốn trôi, nhà cửa của người dân bị đặt trong tình trạng báo động.