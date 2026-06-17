Con trai Zidane bị chê 'dựa hơi' bố: Thủ môn sợ bóng, kiến tạo 2 bàn cho Messi

(VTC News) -

Luca Zidane (28 tuổi) trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Lionel Messi. Con trai huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane nhận 3 bàn thua trước Lionel Messi khi Argentina thắng Algeria 3-0 ở trận ra quân tại World Cup 2026 vào sáng nay (17/6). Cú hattrick trên giúp Messi vươn lên ngang bằng với cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup là Miroslav Klose (cùng 16 bàn).

Sau trận đấu, Luca Zidane nhận hàng loạt chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Algeria. Trang Goal phiên bản Ả Rập viết: “Nhìn vào 3 bàn thua, có thể thấy lỗi thuộc về cả hệ thống phòng ngự của đội tuyển Algeria khi liên tục để lộ khoảng trống cho Messi dứt điểm. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về Luca, đặc biệt là ở bàn thắng đầu tiên khi bóng hoàn toàn trong tầm kiểm soát nếu anh không có pha cản phá quá hời hợt”.

Luca Zidane bị Messi chọc thủng lưới 3 bàn - Ảnh: Reuters

Tờ báo này cho biết làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Algeria dâng cao khi một đoạn clip ghi lại cảnh thủ môn này khởi động trước trận đấu được chia sẻ rầm rộ. Trong clip, Luca liên tục để lọt lưới từ các pha dứt điểm của đồng đội; lúc thì anh né bóng, lúc thì để bóng đập thẳng vào mặt. Các CĐV Algeria đã để lại các bình luận trên mạng xã hội về Luca Zidane như: “"Một thủ môn sợ bóng... bảo sao không thể cản phá các pha dứt điểm của Messi”, "Anh ta được bắt chính cho Algeria chỉ vì có một người cha huyền thoại”…

Truyền thông Pháp cũng chỉ trích màn trình diễn của Luca Zidane. Tờ Le Parisien viết rằng Luca Zidane có 2 khoảnh khắc “thảm họa” trong trận đấu: “Liệu chiếc mặt nạ bảo hộ có làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh? Thật khó nói, nhưng chắc chắn Luca Zidane đã không có một trận đấu hay nhất sự nghiệp. Anh đã không hoàn toàn làm chủ tình hình trong bàn thua đầu tiên của Lionel Messi, tình hình bóng mà anh đã chạm được cả hai tay nhưng có lẽ nên chủ động băng ra đấm bóng sớm hơn. Con trai của Zinedine Zidane tiếp tục mắc lỗi lớn ở bàn thua thứ hai”.

Khoảnh khắc Messi ập vào đá bồi tung lưới Luca Zidane - Ảnh: Reuters

“Bị che mắt bởi chính các hậu vệ nhà, anh phán đoán sai quỹ đạo cú sút của Alexis Mac Allister và chỉ có thể phá bóng bằng chân một cách vụng về, tạo điều kiện cho Messi băng vào đá bồi dễ dàng. Dù vậy, cũng phải công bằng nhìn nhận Luca đã có vài tình huống cứu thua xuất sắc, nổi bật là pha cản phá thành công trong tình thế đối mặt trực diện với số 10 của Argentina”, tờ báo của Pháp viết tiếp.

Trang Eurosport cũng cho rằng Luca Zidane mắc 2 sai lầm dẫn tới bàn thua của đội tuyển Algeria và cho rằng thủ môn này đã gặp “ác mộng” trước Messi. “Dù hàng thủ rõ ràng không giúp ích được gì nhiều để Luca Zidane có thể đứng vững, thủ môn đang khoác áo Granada ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha lẽ ra phải làm tốt hơn rất nhiều trong cả 3 bàn thua, đặc biệt là hai bàn đầu tiên”, trang Eurosport viết.

Thi đấu với một chiếc mặt nạ bảo hộ sau khi bị gãy xương hàm vào cuối tháng Tư, con trai của Zidane đã hoàn toàn sụp đổ. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về năng lực của anh, dù trước đó thủ môn này từng giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại CAN 2025 (Cúp bóng đá châu Phi) trước khi phạm sai lầm trong trận tứ kết thua Nigeria (2-0), đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên. Tờ báo này cho rằng Luca Zidane sẽ khôn được phép mắc sai lầm nữa ở trận đấu kế tiếp.

Luca Zidane hứng bão chỉ trích sau trận đấu đầu tiên ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tờ Sports của Pháp thậm chí còn giật tít: “Đội tuyển Algeria: Luca Zidane, mọi thứ đã kết thúc quá sớm?”. Theo tờ Sports, bên cạnh 3 bàn thua phải nhận, một khoảnh khắc khác cũng khiến Luca Zidane tổn thương không kém.

Đó là hình ảnh cha của anh, Zinedine Zidane trên khán đài đang vô cùng giận dữ với ánh mắt đầy thất vọng, dường như là phản ứng ngay sau bàn thua thứ hai của con trai mình. Cảnh quay này ngay lập tức thổi bùng lên những phản ứng đầy châm biếm từ dư luận. Tờ báo này cũng trích dẫn những bình luận chỉ trích về Luca Zidane của cổ động viên: “"Đúng là một thảm họa”,"Anh ta có suất trên tuyển chỉ vì cái họ của mình thôi”,"Anh ta thậm chí còn kiến tạo hai bàn cho Messi nữa cơ đấy”…

Luca Zidane (sinh ngày 13/5/1998) đang thi đấu cho Granada tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha và khoác áo đội tuyển Algeria. Sinh ra ở Pháp, anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Real Madrid trước khi chơi chuyên nghiệp cho Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar và Granada. Ở cấp độ quốc tế, Luca từng đại diện cho Pháp ở các đội tuyển trẻ. Nhờ có ông bà nội là người Algeria, anh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Algeria. Luca Zidane đã thi đấu cho đội tuyển Algeria kể từ năm 2025 và ra sân 8 trận cho đội tuyển này.

Khi còn khoác áo Real Madrid, Luca Zidane cũng từng bị chê không có năng lực để chơi bóng đỉnh cao. Khoảnh khắc thủ môn này quay người tránh quả bóng khi đối mặt với cú sút ở góc hẹp của cầu thủ đối phương chính là nguồn cơn dẫn tới biệt danh "thủ môn sợ bóng" mà cộng đồng mạng đặt cho anh.