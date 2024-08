(VTC News) -

Ăn ổi có làm giảm sự hấp thụ chất béo?

Một quả ổi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể ngăn chặn các gốc tự do làm tổn thương mạch máu, phân hủy cholesterol thành choleic acid, sau đó đào thải theo chất thải để duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Vitamin C còn giúp sản sinh ra các axit amin chuyển hóa chất béo, người thiếu vitamin C cũng sẽ tích tụ nhiều chất béo trung tính trong máu.

Có nên ăn vỏ ổi không là thắc mắc của nhiều người. (Nguồn: Ettoday)

Chất xơ trong ổi có thể ức chế sự hấp thu đường và chất béo, làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu đối với những bệnh nhân có lượng đường trong máu cao. Ổi được coi là loại trái cây tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, lá ổi cũng nhiều công dụng. Nhiều người thường dùng lá ổi để chữa các bệnh ngoài da, ho, viêm họng hay tiêu chảy. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chất polyphenol trong lá ổi có thể giúp chống oxy hóa, hạ lipid máu, hạ đường huyết.

Nếu muốn dùng lá ổi để pha trà, bạn không nên nấu lá ổi ở nhiệt độ quá cao để tránh làm mất hoạt chất. Tuy nhiên, lá ổi không thể thay thế được thuốc hạ đường huyết và người bệnh vẫn phải tuân theo lời khuyên của bác sĩ.

Ăn ổi có nên ăn cả vỏ?

Một số loại trái cây có thể ăn cả vỏ để tăng cường lợi ích cho sức khỏe như táo, nho. Vỏ của trái cây cũng chứa các thành phần tốt cho sức khỏe.

Vỏ ổi chứa lượng lớn chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu. Ăn ổi mà không ăn cả vỏ sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà ổi đem lại, Nếu bạn chắc chắn rằng, ổi đã được làm sạch kỹ lưỡng, không bị nhiễm hóa chất hoặc thuốc trừ sâu thì việc ăn cả vỏ ổi là an toàn và mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lưu ý khi ăn ổi

Mặc dù ổi là một trong những trái cây tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần những lưu ý khi ăn. Khi ăn ổi bạn nên ăn với lượng vừa phải, không ăn ổi còn non và xanh. Bạn không nên ăn nhiều ổi cùng một lúc, tránh gây hại cho cơ thể.