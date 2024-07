Những người không nên ăn quả ổi

(VTC News) -

Tác dụng của ổi với sức khoẻ

Ổi là loại trái cây yêu thích của nhiều người. Không chỉ ngon miệng quả ổi còn mang lại nhiều tác dụng đối với sức khoẻ. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra những tác dụng khi ăn ổi đúng cách như sau:

Tăng cường miễn dịch

So với dòng cam, quýt thì hàm lượng vitamin C ở trong quả ổi cao gấp 4 lần. Chính điều này khiến cho loại quả này có khả năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể chống lại tác nhân làm ức chế các phân tử gây viêm, nhiễm trùng.

Phòng ngừa bệnh ung thư

Các hợp chất quercetin, lycopene, vitamin C cùng các polyphenol của quả ổi có vai trò tương tự như chất chống oxy hóa mạnh nên vừa hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư vừa giúp trung hòa gốc tự do. Thực tế cho thấy, chiết xuất ổi có rất nhiều tiềm năng đối với phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt, vú, phổi, ruột kết.

Ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Hỗ trợ cải thiện huyết áp

Hypoglycemic và chất xơ tự nhiên trong ổi tác dụng giảm cholesterol trong máu và hạ huyết áp. Vì thế những người bị bệnh tim mạch hay có nguy cơ cao huyết áp nên tăng cường bổ sung loại quả này.

Cải thiện thị lực

Ổi rất giàu vitamin A nên giúp cải thiện thị lực đồng thời phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thuỷ tinh thể.

Những người không nên ăn ổi

Ổi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người không nên ăn ổi:

Người bị đầy hơi

Báo VnExpress dẫn nguồn trang E Times, MedicineNet cho biết, ổi dồi dào vitamin C, gấp 5 lần so với cam. Vitamin C hòa tan trong nước, nếu ăn quá nhiều, cơ thể khó hấp thụ vitamin C, đường fructose, dẫn đến đầy hơi. Nên ăn ổi khi cơ thể ổn định, hệ tiêu hóa khỏe, 1-2 quả ổi mỗi ngày. Người thường xuyên đầy hơi cần hạn chế.

Những người bị bệnh tiểu đường

Ổi là một trong những loại trái cây ưa thích đối với những người bị bệnh tiểu đường do chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, nếu trong chế độ ăn uống của mình có ổi thì những người bị tiểu đường cần phải theo dõi lượng đường trong máu của mình thường xuyên.

Vì trong 100 gram ổi cắt nhỏ chứa 9 gram đường tự nhiên. Do đó, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, nên ăn uống điều độ là lựa chọn tốt nhất.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú nên giảm lượng ổi ăn hàng ngày nếu gặp tình trạng táo bón, nguyên nhân là do ổi chứa nhiều chất xơ nên khi đi vào cơ thể sẽ cần nhiều thời gian để tiêu hóa hết.

Trong khi đó, thai nhi càng lớn thì càng chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi bất thường, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi, táo bón.

Đau dạ dày

Ổi chứa nhiều đường fructose khó hấp thu. Người đau dạ dày ăn ổi dễ đầy hơi, chướng bụng. Trái cứng, nếu nhai không kỹ dạ dày phải làm việc nhiều để nghiền nát, làm bùng phát cơn đau dạ dày. Không nên ăn ổi hoặc uống nước ép ổi khi bụng đói để tránh ảnh hưởng đến ruột.

Những điều cần lưu ý khi ăn ổi

Mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 2 - 3 quả ổi cỡ vừa, không nên ăn nhiều để tránh đầy bụng, làm nóng người.

Bạn nên bổ sung nước ép ổi khi bị cảm, suy nhược cơ thể vì nó giúp giảm buồn nôn, cải thiện tình trạng chán ăn và kích thích vị giác rất tốt.

Không nên gọt vỏ ổi vì hàm lượng vitamin C của loại quả này tập trung nhiều ở đây. Để đảm bảo vệ sinh, bạn nên rửa sạch và ngâm nước muối rồi ăn cả vỏ để sử dụng cao nhất các thành phần dinh dưỡng có trong quả ổi.