6 loại thực phẩm chống nắng giúp bảo vệ da từ bên trong

Bên cạnh kem chống nắng và che chắn, chế độ dinh dưỡng phù hợp có thể giúp làn da tăng khả năng bảo vệ trước tia UV. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chống viêm góp phần hạn chế tổn thương do ánh nắng, hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

6 món nên ăn ban ngày để da được chống nắng từ bên trong

Bạn nên bổ sung 6 thực phẩm chống nắng sau đây vào ban ngày nhằm hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của ánh nắng.

Việt quất giúp tăng cường chống oxy hóa

Việt quất chứa nhiều anthocyanin và vitamin C - những chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do hình thành khi da tiếp xúc với tia UV. Nhờ đó, các tổn thương tế bào có thể được hạn chế. Bên cạnh đó, vitamin C còn hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc tốt hơn.

Dưa hấu bổ sung lycopene hỗ trợ bảo vệ da

Dưa hấu giàu lycopene, hợp chất được cho là có thể giúp giảm độ nhạy cảm của da với tia UV khi bổ sung lâu dài. Một số nghiên cứu cho thấy, lycopene có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím khi được sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, dưa hấu chứa nhiều nước, phù hợp dùng vào ban ngày để giúp da duy trì độ ẩm.

Các loại hạt giúp giảm viêm và hỗ trợ hàng rào da

Các loại hạt như óc chó, hạt chia, hạt lanh cung cấp omega-3 - acid béo có lợi cho sức khỏe làn da. Omega-3 có thể hỗ trợ giảm phản ứng viêm khi da tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da. Bạn có thể bổ sung các loại hạt vào bữa sáng hoặc dùng như bữa phụ trong ngày để dễ duy trì thói quen.

Cà rốt và rau lá xanh giàu beta carotene

Cà rốt, cải bó xôi và các loại rau xanh đậm chứa nhiều beta carotene. Khi vào cơ thể, chất này chuyển hóa thành vitamin A, góp phần duy trì sức khỏe làn da và hỗ trợ giảm tổn thương do tia UV ở mức độ nhẹ khi sử dụng lâu dài.

Việc bổ sung thường xuyên nhóm thực phẩm này giúp da tăng khả năng thích nghi với môi trường có ánh nắng.

Trà xanh hỗ trợ giảm tổn thương do tia UV

Trà xanh chứa polyphenol, đặc biệt là catechin, có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này có thể góp phần giảm tác động của tia UV lên da nếu sử dụng đều đặn.

Bạn có thể uống trà xanh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để tận dụng lợi ích này.

Súp lơ trắng cung cấp chất chống oxy hóa đa dạng

Súp lơ trắng giàu sulforaphane cùng nhiều vitamin thiết yếu. Đây là các hợp chất giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa và góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường.

Ngoài ra, súp lơ trắng dễ chế biến, phù hợp bổ sung trong các bữa trưa hàng ngày.

Vì sao thực phẩm có thể giúp chống nắng?

Để hiểu rõ hơn vai trò của dinh dưỡng, cần nhìn vào các cơ chế mà thực phẩm tác động đến làn da.

Chống oxy hóa và giảm gốc tự do

Tia UV có thể tạo ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào da. Vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong thực phẩm giúp trung hòa các yếu tố này, từ đó giảm ảnh hưởng tiêu cực lên da.

Hỗ trợ sản sinh collagen

Vitamin C và nhiều vi chất dinh dưỡng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Đây là yếu tố quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi, hạn chế lão hóa sớm.

Giảm phản ứng viêm

Một số dưỡng chất như omega-3 hoặc polyphenol có thể giúp giảm phản ứng viêm của cơ thể khi tiếp xúc với ánh nắng, góp phần bảo vệ da tốt hơn.

Ăn như thế nào để tăng hiệu quả chống nắng từ bên trong?

Không chỉ lựa chọn đúng thực phẩm, cách ăn cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc da. Để đạt hiệu quả tốt hơn, nên áp dụng một số nguyên tắc sau:

- Nên sử dụng vào ban ngày để cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

- Duy trì thói quen trong thời gian dài để các dưỡng chất phát huy tác dụng.

- Kết hợp đa dạng nhiều loại thực phẩm thay vì chỉ tập trung vào một loại.

- Uống đủ nước để hỗ trợ chức năng bảo vệ tự nhiên của da.