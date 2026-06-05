(VTC News) -

Kính (thủy tinh) là chất rắn vô định hình sở hữu độ cứng tương đối cao, nhưng lại thiếu tính đàn hồi. Trong quá trình sử dụng, khi bề mặt kính bị ma sát với các vật liệu có độ cứng tương đương hoặc lớn hơn như hạt cát thạch anh, kim loại, bụi bẩn, cấu trúc bề mặt sẽ bị phá vỡ, tạo thành những rãnh vật lý cực nhỏ.

Về mặt quang học, bề mặt kính nguyên bản cho phép ánh sáng truyền qua một cách tuyến tính. Tuy nhiên, khi xuất hiện các rãnh xước, hiện tượng tán xạ ánh sáng sẽ xảy ra tại các gờ mép của vết xước. Chính sự tán xạ này khiến mắt thường dễ dàng nhìn thấy những vệt đục, lóa sáng chói mắt trên mặt kính trong suốt.

Các mẹo làm mờ vết xước trên kính

Đứng ở góc độ bảo dưỡng, vết xước được chia làm hai loại: vết xước lông mèo mờ, nông, lướt móng tay qua không bị vấp và vết xước sâu có thể cảm nhận rõ độ hụt khi chạm móng tay. Các mẹo làm mờ vết xước trên kính dưới đây ứng dụng nguyên lý mài mòn vi mô và nguyên lý lấp đầy, mang lại hiệu quả tuyệt đối với các vết xước nông.

Dùng kem đánh răng

Đây là dung môi phục hồi dễ tiếp cận nhất, mang lại hiệu quả cao đối với mặt kính điện thoại, đồng hồ hay kính cửa sổ bị xước nhẹ. Kem đánh răng chứa thành phần chủ chốt là silica hoặc canxi cacbonat. Đây là những hạt vi mài mòn siêu mịn. Khi được tác động lực, các hạt này đóng vai trò như một tờ giấy nhám có độ mịn cực cao, nhẹ nhàng bào mòn các gờ mép nhô lên của rãnh xước, làm phẳng chúng để đồng nhất với khu vực xung quanh, từ đó triệt tiêu hiện tượng tán xạ ánh sáng.

Kem đánh răng có thể giúp làm mờ các vết xước nông. Ảnh: SH

Cách thực hiện:

- Lau thật sạch bề mặt kính bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi bẩn.

- Nặn một lượng nhỏ kem đánh răng cỡ hạt đậu trực tiếp lên vết xước.

- Dùng một miếng vải sợi ẩm, chà xát kem đánh răng lên vết xước theo quỹ đạo hình tròn với một lực ép vừa phải. Thực hiện liên tục trong khoảng 30 đến 60 giây.

- Dùng một chiếc khăn ẩm sạch khác để lau trôi lớp kem đánh răng. Nếu vết xước chưa mờ hẳn, bạn có thể lặp lại quy trình này thêm 1-2 lần.

Làm mờ vết xước trên kính bằng baking soda

Nếu kem đánh răng không đủ với những mặt kính lớn như bàn kính hay kính chắn gió ô tô, baking soda sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Tương tự như kem đánh răng, hạt baking soda hoạt động như một chất mài mòn vật lý. Tuy nhiên, khi kết hợp với nước, tính kiềm của hợp chất này sẽ hỗ trợ quá trình làm sạch sâu các cặn bẩn bám trong rãnh xước, giúp bề mặt kim loại/thủy tinh sáng bóng hơn.

Cách thực hiện:

- Trộn bột baking soda với nước sạch theo tỷ lệ 1:1 trong một chén nhỏ. Khuấy đều cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

- Dùng khăn sợi lấy hỗn hợp và đắp lên vết xước.

- Chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong khoảng 1 phút.

- Lau sạch hỗn hợp bằng khăn ẩm. Lưu ý không chà xát quá mạnh để tránh làm bề mặt kính xung quanh bị mờ đi.

Baking soda sẽ hỗ trợ quá trình làm sạch sâu các cặn bẩn bám trong rãnh xước. Ảnh: WH

Dùng sơn móng tay trong suốt

Nếu vết xước hơi sâu chạm móng tay thấy hơi gợn nhẹ và phương pháp mài mòn không mang lại hiệu quả, bạn cần chuyển sang nguyên lý bù đắp vật liệu bằng sơn móng tay trong suốt. Thay vì làm mòn mép vết xước, lớp sơn móng tay dạng polymer lỏng sẽ chảy vào và lấp đầy khoảng trống của rãnh xước. Khi khô lại, lớp polymer này có chỉ số khúc xạ ánh sáng gần tương đương với thủy tinh. Nhờ đó, ánh sáng sẽ truyền thẳng qua vết xước mà không bị tán xạ, tạo ra ảo ảnh quang học khiến vết xước "tàng hình" hoàn toàn.

Các bước thực hiện:

- Vệ sinh thật sạch rãnh xước để đảm bảo không còn bụi bẩn mắc kẹt.

- Dùng cọ quét một lớp sơn móng tay trong suốt thật mỏng, trùm kín lên vết xước.

- Để sơn khô hoàn toàn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

- Lúc này, lớp sơn sẽ hơi nhô lên so với mặt kính. Dùng một miếng bông tẩy trang thấm dung dịch Acetone (nước tẩy sơn móng tay), vuốt nhẹ nhàng ngang qua bề mặt để hòa tan phần sơn thừa nhô lên. Lưu ý vuốt dứt khoát để không làm bay mất lớp sơn đã lấp đầy bên trong rãnh xước.

Lưu ý khi xử lý làm mờ vết xước trên kính

Việc xử lý vết xước trên kính đòi hỏi sự cẩn trọng và thấu hiểu vật liệu. Để không vô tình "chữa lợn lành thành lợn què", bạn cần lưu tâm các nguyên tắc sau:

- Rủi ro với kính có lớp phủ: Tuyệt đối không sử dụng phương pháp mài mòn (kem đánh răng, baking soda) cho mắt kính cận, kính râm, kính máy ảnh hoặc màn hình điện thoại chưa dán cường lực. Những loại kính này luôn được phủ một lớp hóa chất siêu mỏng trên bề mặt như lớp chống lóa Anti-reflective, lớp chống tia cực tím UV, hoặc lớp chống bám vân tay Oleophobic. Việc chà xát sẽ cạo bay lớp phủ này, để lại những mảng bong tróc loang lổ không thể cứu vãn.

- Tránh lực ép thái quá: Các phương pháp vi mài mòn cần thời gian để phát huy tác dụng. Việc ấn quá mạnh tay có thể tạo ra nhiệt lượng và lực ma sát lớn, làm kính bị mờ đục trên diện rộng hoặc nứt vỡ do ứng suất tập trung.

Khi nào cần chuyên gia? Đối với kính chắn gió ô tô bị xước sâu bởi cần gạt mưa bám cát, hoặc các mặt kính cường lực chịu lực lớn, việc tự can thiệp tại nhà có thể làm sai lệch quang học, gây hiện tượng lóa mắt khi đi đêm. Trong trường hợp này, việc đưa thiết bị đến các trung tâm đánh bóng kính chuyên nghiệp sử dụng bột cerium oxide kết hợp máy đánh bóng cơ học là giải pháp duy nhất và an toàn nhất.