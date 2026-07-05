5 thói quen giúp nam giới sau tuổi 50 duy trì sức khỏe và tăng cơ hội sống thọ

(VTC News) -

Khi bước qua tuổi 50, cơ thể nam giới bắt đầu trải qua nhiều thay đổi về thể chất và chức năng sinh lý. Đây cũng là giai đoạn nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hay loãng xương tăng lên nếu không duy trì lối sống khoa học.

Bên cạnh yếu tố di truyền, các chuyên gia cho rằng những thói quen hình thành hằng ngày có ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe và tuổi thọ.

Theo Aboluowang, dưới đây là 5 thói quen thường thấy ở những người đàn ông trên 50 tuổi có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao.

Nam giới sau tuổi 50 duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Không ngừng vận động

Ở tuổi trung niên, nhiều người có xu hướng ngại vận động vì sợ đau nhức hoặc bận rộn với công việc. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn cơ thể cần được vận động hợp lý để duy trì thể lực. Nhiều nam giới duy trì sức khỏe tốt sau tuổi 50 thường có thói quen đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, tập gym nhẹ hoặc các bài tập tăng sức bền.

Việc duy trì hoạt động thể chất đều đặn giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện tuần hoàn máu, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh mạch vành hay đái tháo đường. Điều quan trọng không phải tập cường độ cao mà là duy trì đều đặn mỗi tuần.

Dành thời gian hòa mình với thiên nhiên

Việc dành thời gian đi dạo trong công viên, chăm sóc cây cối hay đơn giản là hít thở không khí trong lành mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tiếp xúc với thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn. Việc tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, góp phần duy trì sức khỏe xương và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Đi bộ ngoài trời vài buổi mỗi tuần có thể góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ăn nhiều rau xanh và trái cây

Sau tuổi 50, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật. Nam giới nên ưu tiên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Các loại rau củ và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Một thực đơn cân bằng cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đường huyết và mỡ máu tốt hơn.

Giữ tinh thần lạc quan

Sức khỏe tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe thể chất, đặc biệt ở tuổi trung niên. Những người có thái độ sống tích cực thường kiểm soát căng thẳng tốt hơn, ngủ ngon hơn và duy trì chất lượng cuộc sống cao hơn.

Ngược lại, nếu thường xuyên lo âu, nóng giận hoặc căng thẳng kéo dài, cơ thể có thể bị ảnh hưởng bởi rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý.

Sinh hoạt đúng giờ

Một trong những điểm chung của nhiều người cao tuổi khỏe mạnh là họ có nếp sống rất điều độ. Đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, ăn uống đúng bữa và cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định.

Giấc ngủ chất lượng là khoảng thời gian để cơ thể phục hồi, điều hòa hormone và củng cố hệ miễn dịch. Ngược lại, thức khuya hoặc ngủ thất thường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm sức khỏe tổng thể.