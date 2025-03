5 loại quả rẻ tiền giàu vitamin C nhất

(VTC News) -

Tác dụng của vitamin C với cơ thể

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, vitamin C mặc dù có vai trò quan trọng với cơ thể nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ các lợi ích mà nó mang lại. Nếu bạn nằm trong số này thì có thể tham khảo một số tác dụng chính sau:

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C có vai trò thiết yếu trong việc kích thích sản xuất bạch cầu, những tế bào miễn dịch chống lại các mầm bệnh như vi khuẩn và virus. Bổ sung đủ lượng Vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh.

Chống oxy hóa: Là chất chống oxy hóa mạnh, Vitamin C giúp bảo vệ tế bào trước các gốc tự do. Điều này làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư và các bệnh về tim mạch.

Tăng cường sản xuất collagen: Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, một protein quan trọng giúp da, xương, sụn và các mô liên kết khác duy trì độ đàn hồi. Nó cũng giúp da trở nên mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa da, đồng thời hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng.

Cải thiện hấp thu sắt: Một công dụng mà ít ai biết đó là Vitamin C giúp cải thiện sự hấp thu sắt từ thực phẩm. Sắt là một khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất hồng cầu, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Nếu thực phẩm giàu Vitamin C và sắt được sử dụng kết hợp sẽ giúp tối ưu hóa lượng sắt hấp thu vào cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp, cải thiện chức năng của mạch máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chất chống oxy hóa trong Vitamin C giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL - một trong những yếu tố góp phần vào sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Vitamin C còn giúp phòng ngừa tình trạng da bị cháy nắng, tăng hiệu quả hoạt động thể chất, cải thiện trí nhớ, bảo vệ não bộ, giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi, và thậm chí làm sạch đại tràng.

Những loại quả giàu vitamin C nhất

Cơ thể chúng ta không lưu trữ vitamin C, điều quan trọng là phải cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn uống để hỗ trợ các chức năng quan trọng này. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng mức vitamin C một cách tự nhiên.

Kiwi

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Timesofindia cho biết, kiwi, loại trái cây nhỏ và có lông, chứa 92 mg vitamin C trên 100 gram, cùng với hàm lượng chất xơ, chất chống oxy hóa và kali cao. Đây được xem là món ăn nhẹ sảng khoái giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da.

Dứa và dâu tây là hai loại trái cây rất giàu vitamin C.

Dâu tây

Dâu tây không chỉ ngon mà còn giàu vitamin C, cung cấp khoảng 59 mg mỗi 100 gram. Những quả dâu mọng nước giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.

Ớt chuông

Báo VietNamNet dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Hà Nội) cho biết, ớt chuông là loại trái cây lành mạnh, giàu vitamin C, A, K1, E, folate và kali và rất ít calo. Hàm lượng vitamin C của ớt chuông cao gấp 20 lần táo, ngang kiwi, 100g có 100-200mg vitamin C. Vì vậy, loại quả này trở thành một trong những nguồn dinh dưỡng thiết yếu nhất trong chế độ ăn uống.

Ăn ớt chuông hằng ngày giúp bạn tăng khả năng hấp thụ sắt từ ruột, sáng mắt nhờ hàm lượng vitamin A và các thành phần lutein và zeaxanthin carotenoid được tìm thấy với số lượng tương đối cao. Thực phẩm này tốt cho người bị đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Ớt chuông ứng đầu bảng trong danh sách trái cây tốt cho bệnh tim mạch, mạch vành, kiểm soát đái tháo đường nhờ hàm lượng flavonoid dồi dào. Bạn có thể ăn 1-2 quả ớt chuông hằng ngày. Ăn sống hoặc dùng nấu các món tùy theo sở thích.

Ổi

Loại trái cây này đứng đầu bảng trong các dòng vitamin C. Người ta thấy rằng trong ổi vitamin C cao hơn cam. 100g ổi chứa khoảng 62mg vitamin C. Loại trái cây này còn giàu vitamin A, kali, mangan, đồng, chất béo bão hòa, chất xơ tốt cho người mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch, rối loạn mỡ máu cũng như các bệnh lý khác.

Bạn ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa tế bào, phòng chống các bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch, chuyển hóa.

Dứa

Đây là loại quả giá rẻ và giàu vitamin C, 100g dứa chứa 24mg. Dứa còn chứa các vitamin nhóm B như folate, thiamin, pyridoxine, riboflavin và các khoáng chất như kali, canxi, phốt pho, mangan. Bổ sung 100-200g dứa mỗi ngày giúp nâng cao miễn dịch, duy trì quá trình trao đổi chất, chống oxy hóa, giảm căng thẳng, lo âu, stress. Dứa có nhiều chất xơ giúp ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột.

Dứa giúp giảm cân vì ít calo, giàu chất xơ đem lại cho bạn cảm giác no lâu và thèm ăn.