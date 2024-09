4 hồ thuỷ điện phải xả lũ trước ngày bão số 3 đổ bộ

(VTC News) -

Bốn hồ thuỷ điện phải xả lũ bao gồm hồ thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái), mở 2 cửa xả qua đập, khối lượng nước xả đạt 270 m3/s; hồ thuỷ điện Lai Châu mở 1 cửa xả, lượng nước xả đạt 95m3/s; hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá) mở 02 cửa xả qua đập, đạt 214m3/s và hồ thuỷ điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả sâu, lượng nước xả qua đập đạt 606m3/s.

Hồ thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tin từ EVN cho thấy, đến thời điểm 14h30, mực nước tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang đạt 120m, cao hơn 30m so với mực nước chết (90m). Lưu lượng nước đến hồ đạt 600m3/s, lượng nước xả đạt 1.191,56m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 585,56 m3/s. Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang đã mở 01 cửa xả sâu, lượng nước xả qua đập đạt 606m3/s.

Thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ từ 14h chiều 3/9 (Ảnh: Báo Tài nguyên và môi trường).

Cùng thời điểm, mực nước tại hồ thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái) đạt 58m/46m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 405m3/s, tổng lượng nước xả đạt 545,93m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 275,93m3/s. Nhà máy cũng mở 02 cửa xả qua đập, khối lượng nước xả đạt 270m3/s.

Mực nước tại hồ thuỷ điện Lai Châu đạt 295m/265m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 1.493m3/s, tổng lượng nước xả đạt 1,596 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 1.501 m3/s. Hồ thuỷ điện Lai Châu cũng đã mở 01 cửa xả nước, lượng nước xả đạt 95 m3/s.

Một hồ thuỷ điện khác tại Bắc miền Trung là hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá) cũng phải tiến hành mở 02 cửa xả mặt, khối lượng xả đạt 714m3/s, trong đó xả qua nhà máy đạt 500m3/s, xả qua đập đạt 214m3/s. Hiện lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Trung Sơn đạt 714m3/s, mực nước đạt 160m/150m (mực nước chết).

Hồ thuỷ điện Sơn La mực nước đạt 215m/175m (mực nước chết), lượng nước về hồ đạt 2.975m3/s, tổng lượng nước xả đạt 545,93 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 2.776m3/s.

Hồ Hoà Bình đạt 117m so với mực nước chết là 80m. Lưu lượng nước về hồ đạt 124m3/s, tổng lượng nước xả là 2.134m3/s.

Sáng 3/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có Công điện số 6476/CĐ-BNN-ĐĐ yêu cầu hồ Thủy điện Tuyên Quang phải mở 01 cửa xả đáy từ 14h.

Công điện nêu rõ, hồi 08h ngày 03/9/2024, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,49m, lưu lượng đến hồ 827m3/s, lưu lượng xả 195m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 14h ngày 03/9/2024.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan.

Ngay sau Công điện, Bộ NN&PTNT cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ…

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng từ 4-6/9 bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão.

Dự báo đến 7h ngày 4/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 740km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 7h ngày 5/9, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 6/9, bão số 3 không đổi hướng và tốc độ di chuyển, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ khả năng mạnh thêm.

Ảnh hưởng của bão số 3, từ 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 11-12, biển động mạnh.

Theo đó, chiều và tối nay 3/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 3/9, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 3/9, mưa lớn có xu hướng giảm xuống tình trạng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.